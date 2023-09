Art & Living 遊於藝 - Bosco Hong



加入最愛專欄 收藏文章 估價1億2,000萬美金的畢加索!名人加持的藝術品會更值錢?如此高的估價有把握出售嗎? 負責支撐起拍賣市場的大量高價藝術品,其背後的買家分別大舉出貨,又或傳出財困,私下出售大量藏品。當大量莊家迫於無奈低價散貨或暫時封盤,對於普通散户,正常邏輯都是另輕舉妄動隨便入市。 除了劉益謙準備散走11億貨,Emily Fisher Landau 三月死後,後人亦極速委托蘇富比,準備一口氣散走39億貨。著名藏家 Chara Schreyer 散畫之餘,後人連她的6400萬豪宅都想散埋。二月曾經自殺未遂的著名藏家 Thomas Lee,亦急急散走數以億計的藏品。 Thomas Lee 散貨原因盛傳是因為透過 Art Fund 去做槓桿買賣獲利的方法已不能湊效。現在藝術市場大冧三、四成,借錢買畫即係借孖展,呢個時勢實出事。 早前香港有立法會議會提議搞旺 Art Fund,我之後寄信追問詳情,無獲回覆。藝術品不同股票,買入容易賣出難,我覺得立會人士要諗清諗楚。 提起 Emily Fisher Landau,藝術界的買賣原因有四個 D,分別是 Death (死亡)、Debt (債項)、Divorce (離婚),以及 Disaster (災難)。Emily Fisher Landau 高齡逝世,死亡觸發了將藏品出售的需要。而她本身是市場主要買家,她的離去,自然讓一眾拍賣行垂涎欲滴,最後蘇富比成功奪標。 標物之中,包括畢加索於1932年繪畫的 Femme à la montre (Woman With a Watch),據報估值約1億2000萬美金,折合大約港幣9億4000元。 於我而言,這個估計是開天撒價。類似尺寸及風格作品在2022年5月17日於蘇富比就以6700萬美元連佣金成交。另一幅則在2018年3月18日於 Phillips 以4189萬英鎊連佣金出售,以當時匯率計算,即大約5600萬美金。 就算比這幅 Femme à la montre (Woman With a Watch) 大多少少的 Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse),於2021年5月13日在佳士得的成交金額,連佣金也只不過一億美金。然而當時更是藝術市場的高峰。在如今市況極差的情況下,要高出近期成交價一倍,即1億2000萬出售,除非是奇蹟出現。 而且名人擁有過而變得值錢是一個謬論。藝術價格的高低只會因應市況對作品的需求而上下調節。縱然有名人加持的效應存在,最多能比正常估價上調10%。何況類似風格尺寸的畢加索作品,有哪幅未被名人收藏過?蘇富比公布1億2000萬估價目的何在?是否有如此把握?一切耐人尋味。



【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

大國博弈

More

Share













Copy Info

估價1億2,000萬美金的畢加索!名人加持的藝術品會更值錢?如此高的估價有把握出售嗎? http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/art/boscohong/44301 【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞 ► 立即申請https://www.etnet.com.hk/www/tc/product/iq/promotion.php 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close