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工作關係，見過鄭秀文三次，三次都有講有笑，絕對因為她隨和個性，也可能因為我識得避忌，不會觸碰某些話題。

例如「鄭秀文跑步」。

估不到當她講小薯茄的「雪櫃冷笑話」，會主動拿來當笑話講：「鄭秀文跑步，估一個男藝人嘅名——吳鎮宇。」

這的確是一個笑話。

最好笑的笑話，往往是去笑一些禁忌，可以涉及一個族群，也可以只跟某一個人有關，而既然是禁忌，自然要加以避忌；如果你的笑話內容針對某一個人，針對當事人最棹忌的事情，隨時構成傷害。時代進步了，今時今日言行務必政治正確，過去很多笑話，已經不能再講再笑。

不敢說自己是鄭秀文歌迷，但的而且確，由她一出道，就有聽她的歌，目睹她形象上多次轉變，由一個喜歡唱歌的少女，突然變身成熟貴婦唱〈娃娃看天下〉，然後轉型，唱快歌，快歌情歌同步唱，唱到成為了天后。同時拍電影，由單純借用她的偶像光采和形象，到專誠為她設計角色，並獲得獎項提名，演員這身份，由最初的純粹附帶性質，終於成為她另一個獲確立和認可的身份。

而且是一個不斷變化的身份。

箇中變化自然跟演戲經驗有關，由最初依賴本色演出，到後來，可以消化和進入不同角色，並以挑戰不同類型角色為己任，每一次，都要求自己呈現出來的跟過去不同，漸漸，變成了任務，任務，就是要迫自己完成。她不斷挑戰自己，挑戰到終於變成了壓力、重擔。作為觀眾，是會看得見這種壓力。

《流水落花》的天美姨姨令人看得舒服，不因為角色本身活得輕鬆愜意，相反，她背負了很多傷痛，只是一直屈在心底裏，但這麼一個「重」的角色，卻如實展示了現在的鄭秀文，作為演員時的那一份「輕」。

活得沉重的天美姨姨，沒有成為鄭秀文一個額外重擔。銀幕裏，她是天美姨姨，照顧每一個寄養在她家的兒童，同時用力隱藏喪子之痛；當離開錦田，去到紅館舞台，去到每間戲院參與謝票，她又做回天后——她是鄭秀文，是一個可以自由進出「鄭秀文」這形象和身份的人；這個人，面對記者，從容回答「鄭秀文」所必然附帶的禁忌問題，甚至能夠把經由自己身形而產生的笑話（或恥笑），變成一個連自己都不怕拎來笑的自嘲。

當鄭秀文放低「鄭秀文」，就是一個最好睇的鄭秀文。







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