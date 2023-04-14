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永遠記得死氣喉在《奇謀妙計五福星》自修的那本《隱形術入門》，他竟然信以為真，即練即用，剝光衫褲，在一班同撈同煲死黨面前一絲不掛——不只遠距離，甚至近距離逐一站在各人面前。當他以為自己正在整蠱人，原來真正被整蠱的是他自己。

這一場佔了頗多篇幅的整蠱戲，對整齣戲，其實不構成影響，即使抽起，也絕不影響故事，但就是因為有這一段隱形戲，令死氣喉個性形象更突出，令當年戲院場內的觀眾笑到癲，令我們事隔多年後仍然記得——是的，你未必記得中段那場飛車，但一定記得死氣喉 / 吳耀漢個Body。

後來睇訪問才知道，吳耀漢演這場戲時，是真的在各人面前正面全裸（在浴室面對鍾楚紅時，他有著回泳褲）。他說，他是在演繹角色，角色在那一刻，是相信自己能夠隱形。

上世紀80年代港產片，無論甚麼類型，都總需要搞笑，每一個演員，或多或少都是喜劇演員，吳耀漢置身其中，有他的獨特——獨特在他有鬚，卻又不像同樣有留鬚的凡士林馮淬帆，他多了一份優雅味道，而且不需要太多面部表情，已能表現出一份優雅的賤格，又或賤格得來不失優雅——總之，那份賤格不會乞人憎，反而有點親切可愛。他在《神勇雙响炮》和《雙龍出海》的阿秋，即使經常整蠱老友兼拍檔貝多芬，卻是建基於某種老朋友才會擁有和明白的情誼，看著，離奇地會有種感動。不排除這種感動，只能存在於那個相對現在比較純樸的年代。

同樣地，或許只有純樸年代的人才能接受整蠱，明白整蠱的真實意義。

《吳耀漢攪攪震》，開宗明義整蠱人，被整蠱的不是（預了隨時娛樂大家的）藝人，而是街上任何一個平凡香港人。好記得有一集，女藝人扮大肚婆，坐在街邊嗌好痛，好心的途人站在她身旁守護，其中一個拖住細路女的婦人，不只齋企齋望，還用說話安慰對方，說自己生第一胎時都好辛苦；然後，吳耀漢現身，說正在拍《攪攪震》，婦人沒有因為被整蠱而發火，還笑出聲，笑得很開心那種，甚至讓女兒向隱藏在遠處的鏡頭揮手。

但有理由相信，換了在講求嚴肅的今時今日，這種整蠱行為應會被指責，遭受道德鞭撻。一些沒惡意的玩笑，已被視為有意圖地冒犯。







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