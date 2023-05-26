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人其實很無情，但也可以很有情。

例如可以對一個電視節目很無情，自己不屑去看之餘，甚至會藐還有看的人；但當官方宣布該節目正式完結，成為歷史，明明不屑的人，又會突然有情起來，萬分感慨。

又例如，可以對一班綠葉演員很無情，不聞不問，漠視人家存在；但當某綠葉演員逝世，又會紛紛出Po或留言 ——「R.I.P.」自然是必備，有一些更加會加多句：「好鍾意睇你做戲！」

我並不高尚，我其實也是這類人。很多綠葉演員的名字，講真，我都噏不出，但溫裕紅這個名字，我的而且確記得，好記得。

好早已經對睇電視這回事失去興趣，在僅有的睇電視時間裡，偶然在《刑事偵緝檔案III》看見她——個樣幾靚，靚得來有點個性，於是刻意去看她的名字：溫裕紅。從此記住這名字。

但不要以為我會在人家與世長辭後，才去（矯情地）寫文褒獎，褒獎她演技，褒獎她主持《都市閒情》的技巧，褒獎她敬業樂業的精神——事實上也無能為力——大概在看過她初入行時幾齣電視劇後，已經近乎沒再睇電視，自然不會知道她演過甚麼劇集，不知道她做過哪些小生花旦的配襯，甚至不知道她在2005年患癌等等。

綠葉演員，經常出現在劇集裡，出現在主角配角身旁，明明存在，卻恍如從不存在——直到香港電視開台，用較好的條件和待遇，找了不少綠葉演員過檔，；而同時，有媒體找他們訪問，作為觀眾的我們才終於知道，這批綠葉演員的名字、入行經歷，以及長年累月工作所得到的報酬，原來係咁。

那是一個絕無僅有的時刻，綠葉演員得到了前所未有的關注——在過去，出現在媒體報道的，只會是紅星，因為讀者只想睇紅星；但其實，綠葉跟紅星一樣，一樣有過去有付出有努力也有辛酸。

溫裕紅終於在2020年離開TVB，原因是，不願減薪超過一半以及簽附加條約。返本歸初，演藝畢業後加入電視行業，相信一樣有理想有夢想，無奈只有紅了的人，才會被問及他的夢，才得以被世人歌頌；綠葉縱有夢，Sorry，並沒有拎出來談論的作用，世界幾咁無情，但明明綠葉演員一樣是演員。







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