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讀著鍾成虎那篇已對陳綺貞忍無可忍的文字，我出奇地冷靜。

我算是第一代陳綺貞迷。1998年，滾石以「少女標本」名義，包裝、宣傳旗下四位女新人：徐懷鈺、李心潔、吳佩慈，以及陳綺貞，當中最靚是徐懷鈺，李心潔感覺最爽，吳佩慈身形最Model，而陳綺貞，樣子最平凡，但亦最有才華——當其他三位少女都是唱別人的歌，陳綺貞唱自己寫自己彈的歌。

當時先揀了最靚的徐懷鈺，再搭個最有才華的陳綺貞。是的，我既以貌取人，但同時又很作狀，會包裝自己。

陳綺貞最初三張專輯都經典，《讓我想一想》奠定風格，《還是會寂寞》Pop了一點，梳一個可愛冬菇頭，成功吸納更多樂迷，只是後來她說這個可愛形象非她意願。到了《Groupies結他手》做回自己，專輯很成功，而這也是她跟大唱片公司最後一次合作。其後，她跟當時男友鍾成虎在獨立音樂路上一直闖，這一對戀人的奮鬥故事，也成為了最美的傳奇——即使後來分手，卻沒有互罵，關係由戀人變家人，繼續關心和扶持對方的家人。

後來，陳綺貞被指介入別人婚姻；再後來，鍾成虎這個FB Po，將陳綺貞的完美，還原為一種純屬基於商業考慮的人設，並坦言自己過去飽受精神虐待；我讀著，除了對當中語氣用詞之重有點意外，真的，沒太大感覺——不因為我相信或不相信（我相信不相信毫不重要），而在於我太清楚，自己當日迷上陳綺貞的原因，就是她的歌，加上那個相對平凡而又其實稱得上美的外貌，所構成的形象和感覺，吸引到當時的我，給了當時那個我一種類似療癒的功效。

迷偶像這回事，我一直相信，就是如此。

至於她本人在平日是否依然洋溢知性美？不重要，因為她沒責任和義務向我保證甚麼，就算她會發脾氣兼爆粗，都不成問題；甚至，如傳聞所指介入別人婚姻，對於我，其實都不重要，而事實上她從來都只是唱作人，而不是一個堅貞道德女神。反而，如果有人揭穿那些她寫的歌原來由別人代筆，我就真的憤怒。

作為Fans，這樣最好——當然可以對偶像心存寄望，但不要有奢望，最後只會失望。

當我不再迷陳綺貞，原因只會是：她的歌，再不能吸引我。







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