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我問自己：我八卦嗎？

算做啦。但細心一想，我的八卦，純屬被動地八卦，不是主動地八卦。

被動地八卦的意思大概是：不會主動去搵去挖去知藝人或公眾人物私生活，例如不會廿四小時Mon實某些藝人的IG限時動態，一看見有甚麼若有所指的片言隻語，立即Cap圖，再自行推理——該藝人為甚麼會Po這個限時動態？他或她正在回應甚麼？他或她最近是否發生了甚麼事？諸如此類。

事實上，根本不需要我去做，已經有大量網媒代勞，他們自然會Mon實藝人們的社交媒體帳號，見到有任何（重要或不重要的）更新，便自動連結其他事件，寫出一篇綜合分析報道。點解咁做？人工包埋㗎嘛。

是的，每一個人的人工所包含的，都不僅止於他見工或入職時被告知的工作範圍，例如姜濤，當日參加《造星》，純粹為了追夢；成功了，成為MIRROR成員了，也沒想過有一天連自己（或真或假）的私生活都要被揭露，而他也只能說一句：我覺得我份人工包嘅。

以前剛轉做娛樂新聞時，總編這樣說：不是任何藝人的私生活讀者都想知，讀者真正想知的，只會是紅人的私生活。所以，當那麼多人想知姜濤私生活，正是他紅的證明。

但張致恒與雯雯，動搖了上述觀念。張致恒紅嗎？OK啦，至少在Boy’z年代，算是唱過一些Hit歌，但是否紅到足以令很多人都渴望去知他的私生活？其他人我不知，但我肯定沒興趣。到後來，Boy’z解散了，張致恒同雯雯結婚了，接二連三有BB了，他的私生活，開始不斷被曝光，他對生活的態度，開始不斷被描寫被批評，而主要把張致恒曝光描寫和批評的人，是雯雯，雯雯的個人IG，每一個Po每一個限時動態以及跟網民的交流，結果都變成一篇篇娛樂報道，以致連向來被動地八卦的我，都頗清楚他們這一對又發生了甚麼事，例如男方有工返，又例如女方懷了第四胎。

而最劃時代的是：雯雯決定開新的IG帳號，兼改行會員制度，想Follow？請付上50蚊，就可以繼續追看他們這一家的二三事。

有人份人工包了再沒有私生活，也有人主動提供私生活來賺取人工。奇妙新世界。







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