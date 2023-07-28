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過去一星期——其實是過去幾日才對，最轟動娛樂新聞人物肯定是——我不會把他的名字寫出來，因為連單純用倉頡輸入法打佢個名出來，都不想，都不屑。

世事永遠超出人類預期。

例如有些人（形生物），你永遠不會知道究竟憑甚麼而紅（同時不明白，竟然會有人鍾意睇這類人形生物的無聊短片甚至笑得出）；又例如有一些人，明明很努力，而又真的有才華，卻要在別人的舞台，承受慘痛的意外。

說的是阿Mo，李啟言。

很記得那一晚，2022年7月28日晚上，一早上床就寢，因為第二朝要頂《晴朗》。攤在床上靜待入睡時，WhatsApp突然收到不同朋友不同群組Send來、從不同角度拍下的片段：紅館舞台上一個巨型LED屏幕突然跌下，正正壓中一名Dancer的頸……之後發生甚麼事大家都好清楚，不贅了。

意外發生一年後，阿Mo終於在個人IG，發了第一個限時動態：白色的畫面上，沒有文字，只有一個Emoji。

然後忍不住，又再看了看他IG——當然沒有任何更新，留下的，都是過去的，大都是記錄了他過去練舞跳舞的片段，放在最先的一個，2021年11月29日，分別有兩段片，一段27秒，一段50秒，他這樣寫道：「跳舞真係好開心 特別係大家一齊跳嘅時候」；再看看有甚麼人跟他一齊開心，包括有Lolly Talk的Sinnie，有樂庭，有So Ching……我不認識阿Mo，他亦肯定不會認識我，我亦從來沒看過半集《造星》（任何一輯都是），沒有看他當日參賽時的演出，但看著這兩段片和這一句Caption，是真的痛心，痛心到不忍Po一個Emoji，因為好明白，自己只是旁觀他人之痛苦，而向一個正在承受痛苦的人給一個加油的Emoji，太殘忍。

估不到一年後這獨自承受痛苦的人卻Po了一個加油Emoji，一個Emoji，包含千言萬語；而So Ching，把這動態Cap下來，再Po，她和他的名字，剛巧重疊了。

兩個人何其強大。即使這份強大背後太也殘忍。







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