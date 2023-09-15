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「香港夜繽紛」正式啟動！有巿集，有煙花放，有商場行（其實平日都有得行，但現在開夜少少畀你繼續行）——問題是，硬件預備好了，牽頭人呢？財爺？他日理萬機，感覺上應該早睡早起。

想來想去只想起尹光 aka Wan. K。

說起尹光，必然聯想到廟街——不是日頭的廟街，而是入夜後的廟街，愈夜愈美麗，愈夜愈有機——有乜機？Cassette機，播放著尹光的Cassette帶，〈荷里活大酒店〉、〈十四座〉、〈雪姑七友〉等等，一首首通俗金曲，響遍那條曾經熱鬧到連遊客都慕名而來的廟街。廟街，曾幾何時展現香港夜繽紛的典範。

這條街，是通俗的聚集，而這種聚集，沒經預先規劃，絕對自然而然，自然生成了一種生活面貌，一種獨特人文風景——就像尹光的歌，很俗，俗可能是因為題材，也可能是因為部分歌詞有點鹹，他會唱揸十四座搵食的司機（而不是揸名車的車主），他會唱荷里活大酒店的三個肥婆（今時今日除了不容許歌詞帶鹹，也不容許你標明某人的身形特徵），經過年月，箇中的俗和鹹漸漸被蒸餾，我們再不會只Focus那份俗和鹹，而是珍視這些歌曲所記下和展現的可愛人文面貌。





尹光，及尹光的歌，代表了某個年代某一個部分的香港。

在那個香港，生活著一群香港人，日頭猛做，工作儘管粗勞，至少入夜過後，不會收到老闆上司在公司WhatsApp群組發出的訊息轟炸，也不會拎住部手機碌足一晚卻不知看了甚麼，而是會實實在在，躝夜街——有錢的固然有屬於他們的高消費場所，搵得不多？也可以去廟街，或留連平民夜總會，食消夜，買下嘢，在市井和通俗裹暫且忘憂，第二朝瞓醒再搏過。

但時代真的進步了。今時今日再誘導打工仔收工落老廟？不是不可以，就是有點難，就連尹光本人，也一直進化——尹光的厲害在於，他不像同年代歌手藝人，每次出現，功能就只是幫大家懷念舊時光，他反而跟著時代走，並用他的方式回應時代，以致「尹光」這名字，不只是一個來自舊時代的名字。

到了我聲線亦折舊了，我把這個使命過繼AI了——當尹光都可以進化成AI尹光的時候，夜的繽紛，也不可能仍然停留在市集廟街大笪地和燒賣魚蛋。







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