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幾年前，為了寫一個故事，邀請了一班1990年左右出生的人做訪問，問他們成長經歷、成長過程中深刻的香港人和事，以及迷過哪些偶像——第三條問題，答案絕大部分是Twins。

有些答自己主動地真心鍾意，有些答自己受朋輩影響而漸漸鍾意，就算談不上鍾意，但都肯定有聽。一個在1990年出生的男仔，到了Twins出道的2001年，剛好11歲，一個開始對異性和偶像產生興趣的年齡——而你要明白，Twins從來都不只對男仔有效，女仔都一樣得。

我當然不是90後，Twins出道的時候，已經返了好幾年工；返得工，自然有同事；有同事，難免要聯誼，唱K，就是其中一個最佳聯誼方法——過程中，可以傾偈，但也不需要專登搵偈傾，總之拎住支咪，獨唱，合唱，大聲唱，唱到爆咪都沒人理會，而〈明愛暗戀補習社〉和〈愛情當入樽〉，就是我和男／女同事們的爆咪首選，爆完，瞬間忘憂，暫且忘卻日頭被編輯鬧和彈稿的不快樂。

當年最經常問人或被問到的問題是：你鍾意阿Sa定阿嬌？當年的人，是真的會認真思考再二揀一，而不會貪心地答「Why Not Both」。

當年社會環境相對簡單，迷偶像這回事也簡單，Fans不會投放太多（一廂情願的）願望希望在偶像身上，亦不會為偶像賦予太多（無法驗證的）人設；作為偶像，也不會豪情壯語Promise甚麼，唯一會做的就是，娛樂大家，當然，你可能會嫌歌藝未精演技又欠奉，因而覺得沒有被Entertain，但你不是Fans嘛，只要Fans鍾意，就可以。

過去香港，女子組合算不上盛行，固然有，但不是好快拆夥就是自然流失；Twins出道後，竟然立即已經好犀利，Hit歌一首接一首，除了真的易上口，歌詞也正中某個年齡層心中所想，輕輕省省，不會隱含深邃哲理，不需要她們專誠為你解讀，總之，聽啦，睇MV啦，再去唱K啦。對比今時今日，無疑有點淺薄，但娛樂這回事，根本不需要下下賣弄深奧。

二人其後的事，大家都太清楚，不贄了。事隔多年後再一次開Concert，看見海報上她們的笑容，不期然回想起首張EP封套上的兩個少女，在藍天下微笑，對未來充滿期盼地笑。

入得場，都真係聽情懷。情懷無價，亦最貴。

不知道屆時會不會再表演打側手翻？







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