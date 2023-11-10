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10/11/2023

白日之下，讓我們認識／記住余香凝

#金馬獎 #電影 #Movie & Drama #金像獎 #逆流大叔 #余香凝 #最佳女配角 #白日之下 #凌曉琪

　　演員，我指的是真正重視演出和角色的演員，自然想有人留意，留意到他／她的演出，記住他／她的角色。

 

　　實不相瞞，第一次看余香凝，已經記住她，記住她的角色Dorothy，一名龍舟教練，經常矋住那班被迫來學扒龍舟的大叔，而你要知道，在《逆流大叔》裡Dorothy絕對不是主角，我能夠立即記住她，原因大概是：1. 陳詠燊寫這個角色寫得好；2. 余香凝演得到；3. 余香凝靚。

 


（圖片來源：《逆流大叔》劇照）

 

　　靚固然重要，但又不是最重要，畢竟，靚不是演技，只是性質，有時太靚（而當事人又只管拚命晒靚），對角色根本沒幫助，例如《非同凡響》的OK姐姐，就不需要靚，她是個沒自信的中學生，沒自信到，會不自覺在肢體動作上反映出來，而角色上這種不自覺，其實是余香凝帶有自覺的演繹——一個認真的演員，會去諗角色，諗個角色應該如何，或不應如何。

 


（圖片來源：《非同凡響》劇照）

 

　　或許你已經沒再留意、甚或沒有再看任何香港電影，因而不知余香凝是誰，只是近來見很多人談到《白日之下》，約略知道有這麼一個女演員，兼獲提名今屆金馬獎最佳女主角，而以為她是新演員，其實她一點都不新，你覺得她新，只因不少人對香港演員的認知仍停留在某個舊時代（原因有好多，但這裡不贅了）。

 


在《白日之下》和姜大衛有多場對手戲，精彩。
（圖片來源：余香凝fb專頁）

 

　　而余香凝，是所謂新演員的其中一個，而且算是幸運的一個，不少角色，都能被觀眾記得，除了《逆流大叔》Dorothy和《非同凡響》的OK姐姐，還有《緣路山旮旯》的咩姐（這角色也讓她獲得去年金像獎和金馬獎最佳女配角提名）。

 


（圖片來源：《緣路山旮旯》劇照）

 

　　還有《白日之下》的凌曉琪。偵查組記者，放蛇潛入殘疾院舍，由最初純粹為了做單轟動新聞，漸被當中的人與事動了惻隱，除要揭露院舍的不人道生活，更要揭示社福制度的缺失。

 


（圖片來源：《白日之下》劇照）

 

　　凌曉琪絕對硬淨，但又不同於同樣硬淨的Dorothy和咩姐——凌曉琪的硬淨，最初是用來面對報館採主，其後，是用來面對潛伏的社會規條和權力結構。余香凝演繹了這個平凡人，怎樣由一個努力打份記者工的人，變成為，終於明白記者的責任。

 


（圖片來源：《白日之下》劇照）

 


（圖片來源：《白日之下》劇照）

 

　　余香凝一直讓我看見一個事實：她明白作為演員的責任。並非掛在口邊，而是如實地做出來。

 

　　演員可以成為明星，但明星不一定是好演員。

 

 

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