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看見劉俊謙在台灣爆紅的新聞，講真，好開心，戥他開心。

當然，我不在台灣，也不是台灣人，不能感受到那份爆紅有幾爆有幾紅，但的確看見有台灣媒體專登寫文介紹他，介紹他成長、入行前經歷、做過甚麼作品，以及和誰拍拖——原來是《返校》的蔡思韵——我們當然知，只是台灣人未必知，而且不代表你肯講別人就一定想知，畢竟世人只會想知道真正（準備）爆紅的人和誰拍拖。

於是有理由相信，劉俊謙真的開始在台灣爆紅。

令他紅，是串流劇《此時此刻》，愛情輕喜劇，共十集，每集一個單元，每個單元是一個可獨立觀看的愛情故事，而十個單元的主人翁，都活在同一個疫情天空下，他們或許相識，又或互不認識，卻身處同一時空，面對相同的疫下生活，面對愛情上不同程度的幻得幻失。劉俊謙主演的一集，是第二集，他是個患有聽障的外賣員，在某夜偶遇郭雪芙飾演的按摩師，兩個人，經過一夜奇遇，產生了愛情。

故事其實不特別，特別在劉俊謙，不再是我們在香港電影、電視劇看慣的那個劉俊謙，不再優雅，不再浪漫，不再文青，不再知性，更加不再是萬人迷，反而是說話腔調奇怪（他有聽障，影響了說話），時不時有性幻想的純真鹹濕青年，而劉俊謙，讓自己和這名鹹濕青年成為一體，完完全全——他身為演員，明白演員職責，就是要讓觀眾看見他正在演繹的角色，而絕不是繼續望見他本人。他本人，也要忘掉他本人。

劉俊謙成功了。事實上，他在這方面一直很成功，就連上綜藝節目《小姐不熙娣》演趣劇，你會看得出，他一樣用心去演，認真去演，用心和認真地入鄉隨俗，結果，連主持小S也被迷倒（這是台灣媒體的形容）。

紅不紅，當事人很被動。現實裡，有些人很紅，但你不明白他 / 她憑甚麼；有些人總是紅不起，你亦不明白他 / 她輸蝕甚麼……其他人，我不理，但真心認為劉俊謙，是應該一早要紅——或許在香港，受制於很多客觀條件，以致他只能作為一個用心和認真的好演員，That’s All，但沒有人預料到，可以在另一片天空下爆紅，得到更多名氣，得到更多機會，我們應當高興，而並非要求他只（甘於）做一個沒名氣、只會埋首演戲的人。

明星不一定是好演員，所以更希望好演員終能成為明星。







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