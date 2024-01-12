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行為上，仍然是那個會行唱片舖的少年，即使我已是中年。

「唱片舖」這名詞，似乎已不太適當，畢竟大部分，都會兼賣影碟。但本文不是甚麼嚴格學術論文，所以叫回唱片舖算了。

知道林憶蓮2018年的《0》終於推出CD版（之前只有串流和黑膠版），於是去唱片舖望望，嘩，盛惠五百幾，是炒價抑或原價？

今時今日還有人買CD？當然有，我就是其中一個。如實經歷過一個由Cassette／黑膠成功過渡去CD的年代，為甚麼改買CD？因為Cassette／黑膠被指音質及不上CD，只是估不到幾十年後，黑膠復興，再次盛行，甚至成為奢侈享受；Cassette亦備受追捧，同一張Album，出一餅（曾被指音質差的）Cassette，隨時賣高過一隻（曾被指音質上乘的）CD。

最大眾的音樂實體產品仍然是CD。實不相瞞，英美歌手樂隊的CD我已經完完全全沒再買，畢竟在串流平台有得聽，而且英美歌手樂隊推出CD，往往得隻CD，加本薄薄Booklet，That’s All，不似得K-pop，隨碟附送一本成百頁寫真（另加海報和相及卡），有時候我已經不知道自己究竟是在買CD還是買寫真——其實我知，根本就是為了那本寫真才去買CD，入手後，拆包裝，會即刻拎本寫真出來揭；隻CD？原封不動，反正那些歌，去串流平台聽去YouTube睇便可以。

這是一個單曲化年代，歌手儲夠歌，才出碟（這裏不嚴格劃分Album和EP）。這個儲歌過程，可以動輒好幾年，像陳奕迅去年推出的專輯《CHIN UP!》，當中的〈致明日的歌〉和〈是但求其愛〉都已是2020年的歌。又例如姜濤，明明擁有十多首個人單曲，卻一直未出個人專輯。所以，當一個歌手終於（獲公司安排）出碟，在今時今日，對歌手對歌迷，都是一件大事，盛事；為了隆重其事，盛載CD的，不能再是那個紅歌手一年可以出兩隻Album加多張新曲 + 精選的年代，一個膠盒（頂籠加多個紙套）就算，而往往是一個經過精心設計，或擁有華麗裝潢的包裝，例如黃妍《4891》，隨碟附有一本以村上春樹《1Q84》作概念延伸的同人小說；馮允謙《In Good Time》，附有一個鐘，有齊時針分針秒針；陳健安《Life afteR Life》，沒有小說沒有鐘，卻在封套設計上，加入必定增加製作工序和成本的設計，好名貴好靚。

CD出了，還未完，還要宣傳，其中一種宣傳，是歌手本人落唱片舖搞簽名會，又或捧自己場，買自己隻碟。在這個可以上網聽歌買碟的年代，難得仍然有唱片舖，打開門售賣實體CD——由出歌到出碟到設計成實體Product到正式賣碟，是一連串不知何時終將消逝的行為，成件事，珍貴到喊。

無論包裝如何隆重華麗，整件Product最珍貴的，仍然是那隻CD。







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