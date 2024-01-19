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某天Lunch Time，由商台行落建新中心，最快最直接，經一條長長樓梯。行到中途，遇見一個女仔，長頭髮，好高大——不就是Mandy譚旻萱？

只見正在落樓梯的她有少少論盡，沒辦法，那裡的梯級出了名窄，斜度又高，身高177cm的她若不望實腳步，好易有意外。

突然想像：如果那一刻給她籃球一個，不排除她會立即不論盡，兼且好揮灑自如運球走籃。

2022年一場籃球賽令很多人初則留意隨即愛上譚旻萱（即使當中不少人連個「旻」字都不識讀），而且奇在，留意 / 愛上她的，不只男，還包括女——譚旻萱的美，不是時下那批一般被形容為「女神」的空泛美，而是健康、充滿動感，給人生命力的美。籃球場上的她，不是純擺Pose，而是真的在打波，你可以看見她正在享受打波。

問題是，她現在不是要做籃球員，而是歌手和演員，總不能在唱歌時Keep住走籃，在任何劇集電影都只扮演籃球少女。

首齣參演電影《陰目偵信》裡，她的角色阿源，堅強地守護自己家園，只是電影焦點由始至終都放在（演出不在狀態的）ERROR身上，阿源再堅強，始終不起眼。

在《不是你不愛你》，她是花園街長大的善良阿寶——對比過去那麼多代阿寶，譚旻萱的阿寶，不柔弱，不拖泥帶水，不會時時刻刻需要被關注呵護，而且很講義氣。或許故事有太多Stereotype想像設定，並陷入了一個比起Woody Allen近年作品更多巧合偶然的自圓其說局面，但這個「譚旻萱版阿寶」，是個會令人記得的阿寶（去不去記，你當然有權選擇）。

我不是經理人也不是娛樂公司高層，不會懂得怎樣去經營一個新人；只能說的是，最好看的譚旻萱，是在自然狀態下的譚旻萱，例如在球場上自然地帶波，又例如買個豬柳蛋漢堡然後在公園享用——「自然」，不是只要她盡做日常的事，而是讓她去做感覺自然的事。







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