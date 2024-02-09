加入最愛專欄 收藏文章

在美斯事件陰影濃罩下，實在有點擔心《特工亞皆老》（Argylle）。

但我又不便把這份擔心講得太白，畢竟一旦講得太白，就會穿橋。

事實上不少有入場看的朋友都投訴，投訴貨不對辦，嚴重不符合商品說明，入場前一直以為會看到的，入場後竟然看不到，又或者，只能看到一點點，簡單講，有種被欺騙感覺。而我倒享受這種被騙的感覺，或許因為受過長時間訓練——一直有看日本推理小說，當中一種類型，往往採用敘述性詭計，由一開始就誤導讀者（有些甚至連書名也在誤導），讓讀者有先入為主的錯誤觀念，到最後，才徹底推翻（由作者事先給予）讀者的心理預設。

《特工亞皆老》就是這樣。一個孤獨小說作家，平日匿在大屋，以貓作伴，專心寫暢銷特務小說系列，卻在某次火車之旅，遇上（自稱）真實的特務，並說作家一直虛構的故事，原來預告了某個邪惡集團的邪惡計劃，一個作家一個特務再加隻貓貓，從此亡命天涯——但這並非事實之全部，亦請恕我只能講到呢度。

導演是Matthew Vaughn，拍過《勁揪俠》（Kick-Ass）和《皇家特工》（Kingsman）系列，擅長用獨特（甚至有點古怪）的視覺美學，拍攝動作場面展現暴力感，這一點，被沿用在《特工亞皆老》，事實上後段兩場動作戲都好看，不只好看，而是悅目，但這種悅目，未必符合某群觀眾拋不開甩不掉的觀念——以一敵百的特務主角，必然是擁有完美身段兼且身光頸靚的靚仔靚女，而只有這樣，才配得上悅目的意思，但《特工亞皆老》就是要你放下這份執念。

這令我想起《大內密探零零發》。一開始，那場發生在紫禁之巔的決戰，被零零發撞破，原來傳說中的四大高手，不是禿頭，就是月巴，總之就甩皮甩骨啦。「高手必定靚仔」這觀念，純屬升斗市民一廂情願的想法。

所以，如果你打算入場看《特工亞皆老》，請盡量放下各種心理預設，放開懷抱，釋放自己，預備被人欺騙，而事實上電影主題就是欺騙；這樣，感受應該會好過一心入場睇美斯。







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動