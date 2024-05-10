龍捲風的一拳，古天樂的一句

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睇戲睇得太入迷，往往產生一些不正常想法。

小時候看《異形》（Alien），覺得異形好型，正常做法大概是買隻Figure來玩就算，我呢，竟然想到如果能死於「他」（抑或用「牠」？）手上或脷下，這種死法，絕對無上光榮。

事隔多年後，人大了，成熟了，再沒有過類似想法，直到看《九龍城寨之圍城》時，這種想法竟然再一次出現。

我竟然渴望像初入城寨的陳洛軍，硬食龍捲風一拳。你可能會奇怪，為甚麼不選擇像殺人王阿占那樣，享受被龍捲風剃鬚的樂趣就算？連我也不知道。

電影裏每一個高手，都有自己一套武術風格，陳洛軍是搏老命爛仔交，信一用刀仔，阿七耍雙刀，王九刀槍不入，至於龍捲風，就只是一拳，一拳打飛陳洛軍，一拳令大老闆身受重傷。

而我想說的是，古天樂演繹的龍捲風，實在好有型。

塵世間有兩類演員：一類是學院派，每次演出，都會讓你感受到澎湃技巧；另一類，你看不見技巧，可能是他／她有意隱藏，也可能是他／她原本就沒有技巧，這樣形容，絕對不含貶義，因為觀眾要看的，不是張揚外露的技巧，而是自然內在的演繹，古天樂所演繹的龍捲風，就是如此自然內在。

有一點需要留意：古天樂講對白的方式。演員講對白的時候，固然不是動用自己平日說話的方式，而是去扮演另一個人去說話，今時今日很多演員，在講對白時都很用力，不只語氣，還力求字正腔圓，以致觀眾聽到的，往往是一段用技巧表現的台詞，不是人會在日常所說的話；古天樂講對白，聽落，感覺是在說日常話，當他是龍捲風，說的就是一個大佬的日常話，不怒自威，卻又沒半點蝦蝦霸霸意味。就算不演黑幫大佬，例如在《梅艷芳》，演以劉培基作藍本的時裝設計師Eddie，說話時，語氣帶陰柔，陰柔之中，有氣勢有體貼有煩憂，古天樂一把聲，詮釋了Eddie不同心理狀況。

更重要的是，古天樂的說話方式，亦方便他去演繹喜劇，所以，龍捲風不只令敵人驚，也可以令城寨的人笑，自自然然。







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