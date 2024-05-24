芙莉歐莎的過去，Anya Taylor-Joy怪得過份美麗

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已經看了《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）兩次，兩次都是IMAX，為了觀賞裡頭黃沙萬里的壯闊景觀，也為了欣賞Anya Taylor-Joy的美——就算由頭到尾爛身爛勢污糟邋遢，但依然無法掩蓋她的美，以及經由她眼神所散發的強悍。

好多女星都很美，但Anya Taylor-Joy的美，美得不典型（甚至有點怪），或許如此，她演出的角色，大都不典型——在她第一次參與的電影《巫魍之災》（The Witch），她的角色，是17世紀新英格蘭一個清教徒家庭的大女，跟隨家人，住在一個不毛之地，純真的她，從沒怨言，仆心仆命照料父母細佬妹，偏偏被家人視為女巫化身，是一家不幸之源。

她那一張臉，以及一對天生特別大（和分得比較開）的眼，在戲裡，先後呈現了無邪與邪氣。這是2015年的電影，當年的她，19歲。

翌年，《思．裂》（Split），主角不是她，而是作為那個多重人格患者主角禁錮的對象，但這個被禁錮的自殘少女Casey，每一次出場，我都望到實。

（對我來說）Anya Taylor-Joy的確有種令人想一直望實她的無形力量，而這種力量，更遍及任何類型角色，不論是《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）的Beth，一個甩不掉酒精藥物的怪人棋后；又或《五腥級盛宴》（The Menu）的Margot，一個被騙去孤島享用名廚晚宴的相對平凡女子；以及《蘇豪的最後一夜》（Last Night in Soho）的Sandie，一個在上世紀60年代倫敦追夢卻活得沉淪的美女，回看另一位女主角Thomasin McKenzie，當然都很美，但就是美得較典型。因為這一個追夢女子，令George Miller決定找她去演Furiosa，一個曾經由Charlize Theron所演繹角色的少女版——George Miller的選擇，連Charlize Theron都稱讚。

今時今日，在IG看到的，都是某種相近的美，世人所追逐的，往往偏向某種美的共同標準，當一切都變得太單一和正路，個世界就好悶。

Anya Taylor-Joy說明了：怪，也可以很美。

她的美不來自某個外在標準，她本身，就是一個自給自足的美的標準。







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