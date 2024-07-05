《加菲貓：勇闖世界》——我如此月巴，一日最衰都是加菲貓

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看《玩轉腦朋友》（Inside Out 2），我有笑，笑了三次，兩次淺笑一次大笑。

看《加菲貓：勇闖世界》（The Garfield Movie），我笑了十數次，每一次都大笑，有一次，甚至笑到近乎瘋癲。

當然，（某個平凡普通個別人士）笑的次數，不足以定斷一齣動畫電影好與不好，況且《玩轉腦朋友》不旨在單純令人笑，而是一如以往Pixar作品，要帶出一個很重要很偉大的人生訊息，事實上影評人對《玩轉腦朋友》的評價，的確比《加菲貓：勇闖世界》好，不是好少少，而是好好多。

《加菲貓：勇闖世界》能夠令我大笑狂笑，或許因為Recall起小學時看《加菲貓》漫畫的畫面：每逢星期五或六（視乎返長週抑或短週），最後一堂，班主任打開班房圖書櫃，讓同學揀一本書，借回家，下星期一歸還。

當年最受同學歡迎的主要是：《奇案乜乜乜》，文字書，一頁一單案，想知真兇就請揭到最後。《加菲貓》漫畫，博益出版，每本封面都配上鮮艷顏色。

《加菲貓》漫畫特別在，加菲貓是講廣東話的，「噃」字，就是由加菲教識我。

尤其喜愛加菲的率性：懶，唔郁，成日食，食肉醬千層麵（當年譯做「芝士焗糕」），明恰狗狗阿的，玩謝人類阿北——對於一個日常必須規行矩步的小學月巴仔，加菲過的，簡直就是Dream Life。當一般兒童讀物都在努力傳播超級健康訊息，加菲呢，絕不健康，甚至有點教壞細路。

是的，我今時今日那麼月巴，一日最衰都是加菲。

而當加菲被置放大銀幕，作為一齣電影主角，自然不能單單描述牠的好食懶飛生活日常（即使如此，我也會照買飛），而無可避免地，要為牠安排一個有高潮起伏的故事，甚至有動作場面——加菲，竟然化身Tom Cruise，執行連串不可能的任務，於是有人指批評，《加菲貓：勇闖世界》的加菲根本不是我們自細睇慣的加菲，嚴重喪失原著精神。

我最不能接受的是這齣動畫電影裏的加菲有少少走樣，失去了原作者Jim Davis筆下加菲那種可愛的衰，強行被改造成有點平面的Cutie形象；然而，看著這隻明顯不夠衰的加菲在跑來跑去，甚至化身特技狂貓，上演多場危險Stunts，還是令我很開心，無比開心。

開心在我不需要專注接受甚麼偉大道理。

開心在我想起小學時看加菲漫畫的歲月。

開心在加菲作為喵星人，牠的存在永恆。

現實裏的喵星人卻注定會離開我們。







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