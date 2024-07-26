《死侍與狼人》——死侍到頭來拯救了甚麼？

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你對超級英雄疲累嗎？實不相瞞，我已經很疲累了，但在《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）上映第一天，還是迫自己盡快去看，原因？為了工作，為了不被劇透。

有時候，真的好厭煩，以前睇戲，並沒有劇透和害怕被劇透這回事——當然，正如看一本推理小說，如果預先被告知兇手是誰，自然比較冇癮，但一齣電影本身好不好，應該不會因為觀眾有沒有被劇透而受影響（正如一齣渣片，就算沒有被爆劇情，也不會變得不再渣，甚或變得好睇）。

我是在完全沒有被爆劇情的情況下入場觀看《死侍與狼人》，結果——和預期一樣，Ryan Reynolds繼續讓死侍由頭講到尾，講一些不文笑話，講一些明寸Disney和MCU的話，講一些針對今時今日政治正確的反話，還有，講一些寸自己過去的In-joke——反正都已經紅了，由今日的我去笑昨日的我，又有甚麼問題？事實上，這種對真實身份的自嘲也成為了死侍的Trademark。

是的，因為有死侍，因為有Ryan Reynolds演繹死侍，娛樂性方面，你完全不需要懷疑，問題只是：你Buy不Buy這種由Ryan Reynolds / 死侍提供的娛樂性。

我不是Ryan Reynolds迷，但他大部分戲我都有看，自從他演過死侍，老實，有點怕看他，無論做任何類型角色，他都好似在演死侍，這可能是他自己甩不掉死侍本人，也可能是老闆或導演要求他時時刻刻死侍上身。

所以看《死侍與狼人》，最初三十分鐘的確開心，但開心過後，漸感疲憊，畢竟死侍會做的就是講不文笑話，以及穿越第四面牆，以便寸自己寸Disney寸MCU；而到了適當時候，有關方面就讓一些經典英雄人物現身令熟書的影迷歡呼，但他們對故事真的有作用？不見得，他們的存在，只像《反斗奇兵》（Toy Story）那些被遺棄被掟埋一二邊的舊玩具。

到最後，死侍能否成為Marvel耶穌拯救MCU？某程度上，算做拯救了，至少絕大部分人都說這是Phase Four和Phase Five最好看的其中一齣，只是並沒有真的拯救MCU整條故事線。







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