不為了看龍捲風，只為了看女主角Daisy Edgar-Jones

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一直以來都盡量避免看災難片。

畢竟現實世界已經夠多災難了。

但其實，好細個已經被大人強行拉入戲院觀看《沖天大火災》（The Towering Inferno），1974年災難片；當年技術所限，自然不能拍出今時今日那種奇觀式災難（或災難式奇觀），但已足以令小時候的我緊張與淆底，並且讓我（太早地）明白到：往往要在極端情況下，才能真正看見人性的光輝和陰暗。

長大了，有了選擇權，那些《烈燄狂峰》（Dante's Peak）、《末日救未來》（Deep Impact）、《絕世天劫》（Armageddon）我就統統沒看；《明日過後》（The Day After Tomorrow）和《2012末日預言》（2012），卻因為工作而要看（有選擇權原來只是假象），災難片已由交代一棟新建大樓某夜的沖天火災，變成天崩地裂，又暴雪又海嘯，波及整個地球全人類，無一倖免——當然，主角除外。

明明那麼棹忌災難片，偏偏主動買飛入場去看《龍捲風》（Twisters），沒辦法，導演是拍過《農情家園》（Minari）的鄭一朔，男主角是《真的狠愛你》（Anyone But You）的Glen Powell——Sorry，其實誰執導誰做男主角，我根本不知道，我唯一知道女主角是Daisy Edgar-Jones，她對上一齣《荒野謎屍》（Where the Crawdads Sing），好得我歡心，她演一個獨居沼澤遠離塵世的孤獨女子，每一場（有她的）文戲都動人好看，Well，因為她的樣子實在好好看。

《龍捲風》是高成本災難動作片，在龍捲風吹襲下，Daisy Edgar-Jones絲毫不受影響，依然很好看。

她演一個在美國中部成長的理科美少女，成長過程中，目睹不少家園被龍捲風摧毀，聰明的她，想出一個方法，能有效消解龍捲風，想法有了，只欠實驗……

很純粹的災難片，純粹到，不像時下電影般死都要扭下橋，總之，就是單純交代立場不同的男女主角，放低矛盾，共同追風，無懼面對龍捲風。

不是要說人定勝天，卻真的讓我看見人類展現勇氣時的那份美——展現勇氣時的Daisy Edgar-Jones更加份外美。這位年輕女演員，值得留意，敬請留意。







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