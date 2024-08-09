有今生冇來世的廣播道3號FANS殺人事件

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的確有猶豫：應不應該寫《軟硬廣播道3號FANS殺人事件》？

畢竟都已經是上個星期六晚的事，足足隔了一個禮拜，在今時今日，一件發生在一個禮拜前的事，已是歷史，而歷史，不一定會被記住。

但在過去一星期，不論身處任何場所，都不時被不同的人問起：「你有睇軟硬？」並再問：「你感動嗎？」就在我將答而未答時對方已經搶著說：「我好感動！」

其實由始至終，他 / 她並不是想知道我對這場拉闊感不感動，而只想向我表達：當晚身處台下的他 / 她，好感動。

感動的原因太多，可能是看見葛民輝再次化身馬路天使報道交通情況，但同時不忙提及今時今日香港市況；可能是聽到軟硬讀出癡心Fans來信訴說深情，情從幼開始滲透；也可能是事隔多年後再一次聽見過去軟硬節目的Jingle或Segment及名曲；更有可能是看見軟硬背後的兩個男人，光仔與German，四個人一起在台上；當然，不排除純粹因為看見林海峰和葛民輝再一次同台演出，然後聽到林海峰說，遇上葛民輝，是有今生冇來世。

其實當晚在亞洲國際博覽館Arena的人，都在今生，不同年紀和不同時刻，聽見軟硬，遇見軟硬，而這霎時之間的緣份，竟然能夠一直延伸，跟軟硬（以及光仔German和商台），一起成長，到現在，有一點年歲了，笑一笑已蒼老，但情懷永遠不老。

甚至在8月3日那一晚回到青春，重溯青春。

軟硬代表的，不只是某一個特定時間的電台節目，或電視節目，或那個無厘頭時代，而是一個曾經緊扣上世紀80、90年代香港的流行文化現象，並且超越了一瞬間的流行，一直走下去，與這地方和這地方的人同呼同吸活下去——他們不是那種但求偶然嗌醒Fans腦袋裡「念舊姐」的藝人，反而是，一直用聲音伴你心的人。

那麼，我感動嗎？感動——同時慶幸，自己能夠和他們有不同程度的合作。

有今生冇來世。







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