Art & Living
ChatENT - 月巴氏

加入最愛專欄　 收藏文章　

08/11/2024

從此記住衛詩雅是演員

#Movie & Drama #破．地獄 #衛詩雅 #電影 #影評

　　演員，絕大部分，總在等待角色，等待一個可以表現自己的角色，等待一個可以代表自己的角色，等待一個足以讓人從此記得自己是演員的角色——記得自己固然重要，但作為演員，讓人記得自己是演員會更重要。

 

　　而要令人記得自己是演員，是需要演員本人先能放下自己去演好不同角色，而不是總在標榜自己高舉自己。透過忘記，令人記住。

 

《破．地獄》（網上圖片）

 

《破．地獄》（網上圖片）

 

　　而衛詩雅在這幾年間終於讓人記住她是演員——透過兩個角色，兩個徹底不同的角色。

 

　　《不日成婚》系列的可怡，《破．地獄》的文玥。

 

　　可怡和文玥的創造者，都是陳茂賢。

 

《破．地獄》是陳茂賢與衛詩雅第三次合作。（圖片來源：破．地獄 The Last Dance專頁）

 

《不日成婚》（網上圖片）

 

　　編劇出身的陳茂賢，在他首齣執導電影《不日成婚》，讓衛詩雅飾演可怡，一個基本上通情達理但總有執迷野蠻時的可愛女仔，大部分愛情輕喜劇都必定存在的那種女仔，數量多到，足以成為一個典型，是衛斯雅讓這個典型變得不典型，讓可怡變成一個獨特的存在，讓我們記住可怡怎樣為愛情傾力付出，又怎樣為愛情不止一次感到沮喪。

 

　　可怡有情，文玥則無情——又或努力讓自己接近無情。

 

《破．地獄》（網上圖片）

 

《破．地獄》（網上圖片）

 

　　因為文玥多年來活在一個感受不到情的家庭。身為喃嘸師傅的老竇，似乎只對她阿哥志斌有情，而對比活生生的人，老竇似乎對死人更容易付出感情，令他每一次都落力破地獄，務求成功超渡亡魂。

 

　　可怡呢，生而為女人，因為這個身份，在老竇（被潛移默化而根本無法考證）的傳統觀念裏，很多事情，都注定被預先取消資格。文玥感情無處投放，只能（錯誤）投放在每一個她做救護員時（無法）拯救的傷者身上。

 

　　我最詑異的是，陳茂賢竟然寫了這兩個徹底不同的角色給衛詩雅，而衛詩雅又能詮釋得到。

 

《破．地獄》（網上圖片）

 

　　尤其《破．地獄》。當我們以為劇情必然落在許冠文的文哥和黃子華的道生，集中描寫二人價值觀的衝突，卻原來透過這種衝突，延伸到文哥與子女的關係，並用來化解他與文玥的矛盾，解開多年糾結，又或套用道生的話，為活著的人破地獄，破開精神的地獄。

 

開拍前一年，衛詩雅已開始練習破地獄。（圖片來源：破．地獄 The Last Dance專頁）

 

　　文玥這個角色，也為不少人破開對衛詩雅的固有概念，並重新確立了一點：她是一位值得我們入場細心欣賞的演員。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》：講講常見年輕人理財問題！想「人有我有」？認可理財社工分享理財觀念小秘訣！► 即睇

Fall in Fall
More On ChatENT
You May Also Like
#Movie & Drama #破．地獄 #衛詩雅 #電影 #影評
More on Art & Living
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Art & Living Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
傾力救市
More
Share