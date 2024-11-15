道生、沙甸魚和幫幫破地獄

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許冠文與黃子華，都是我敬愛的演員——嚴格來說，是我敬愛的人，敬愛他們各自在不同年代排除萬難，開創個人事業，開創了屬於自己的人生。

當然不會從此再沒有挫折。一代笑匠，也曾經被指不好笑；今時今日受人景仰的神，曾幾何時也是被稱為票房毒藥的凡人。

凡人自然能夠明白體會凡人的悲哀與無奈，以及所身陷的地獄。

所以《破．地獄》的道生，能夠對只著緊先人和祖師爺心情的Hello文說：「生人都需要破地獄，生人都有好多地獄。」

我突然想起三十年前一個人，沙甸魚。

他活在1994年香港，打一份超級市場工，安定，兼且叫做有上流機會——經理決定升他職，他竟然拒絕，更反建議經理考慮升珠姐職。珠姐，一個剛剛才講完沙甸魚是非，但轉個頭又會祝他生日快樂的凡人。

沙甸魚有女友，但不想向對方作出任何承諾，沒辦法，以後未來是個謎，不確定的未來，令沙甸魚嚴重欠缺安全感，於是把超市壞貨買返屋企，塞滿間屋，他總算找到一點點安全感。這間被塞滿的屋，這一個租回來的唐樓單位，就是沙甸魚的絕對安全地帶——也是他的地獄，但他樂於困在這地獄，積極不干涉外在世界的人，偏偏世人都積極干涉他，侵入他的自在空間，以致他不得不大嗌：「做人好辛苦呀！」

沙甸魚往後人生未明，八年後的2002年，我們有了幫幫。

對比沙甸魚，幫幫明顯活得豁達，在家姐姐夫鼎力支持下，努力諗發達大計，就算（擺到明）不成功，亦絕不氣餒；只是幫幫也有自己的地獄要破，他的地獄，是屯門——童年時一宗意外，令他不敢再搭車，不搭車，就離開不了屯門，而只能困在屯門；但好彩，他在屯門遇上四個人，四個各自身陷不同精神地獄的人。五個怪人，一視同仁，同撈同煲，昂然踏著前路去。

《沙甸魚殺人事件》和《一蚊雞保鑣》在上映時，都不是（票房上）成功的電影——《一蚊雞》甚至被指為現象級爛片；但這兩齣戲我都看過好多次（《一蚊雞》甚至看了過百次），不代表我獨具慧眼，懂得欣賞別人不屑觀賞的，而只是沙甸魚和幫幫這兩個人，明明是虛構的人，卻真實地呈現人生在世的悲哀與無奈。

但凡好看的故事或許都有一個共通點：道出做人的困難。

而受歡迎的故事則更進一步：提供解決困難的可能方法。

《破．地獄》就是這麼樣的故事。







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