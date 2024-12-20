許冠文，好想繼續在大銀幕看見這個人

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許冠文，一直好想訪問到的人。

又或者，不一定需要做訪問，傾下偈，已經好正。

能夠有機會跟這麼一位有智慧的人傾偈，除了「好正」，實在想不到另一個更貼切形容——但也害怕，怕對方嫌我太蠢和笨。

其中一個最早的入戲院看港產片記憶正好來自他，他的《摩登保鑣》；電影上映時，我五歲多少少，但一直記住教車那一場有幾好笑，令全場觀眾都笑，能夠令那麼多人一起笑一起開心，就是一種智慧的體現。記憶中，那年代的人，的確比較容易開懷大笑。

最初所認知的許冠文，自自然然，就是笑匠，擅長說笑的人，而說笑的方式是，化身成各類社會階層但一樣尖酸刻薄的香港人，乞人憎，但又未去到邪惡壞心地，在極關鍵時刻更會綻放人性光輝。

後來才知道這位笑匠相當感性——《鐵塔凌雲》歌詞原來由他去填，填出了他在經歷了一次環遊世界後，對香港的真實感受。

許冠文的笑片曾經創造了一個時代，他的笑片也的而且確呼應著他身處的時代——他創造的人物並非完全架空，又或與時代無關，反而是息息相關，關乎香港人在此時此處的生活感受。

他是一代笑匠，但所謂「一代」，亦即只代表一個特定時代——事實上，許冠文能夠令某時代的人開懷大笑，卻無法令任何時代的人都笑。

他由喜劇演員變回演員。作為一個演員，不只是要令人發笑，還可以令人感觸，令人頂唔順，令人悲喜交集。

兩年前客串《風再起時》，角色是廉政專員George Lee，氣定神閒舉重若輕，就廉潔這回事，說了一番話，成為了電影裏最樸實也最有力量的一場戲。

《破．地獄》的喃嘸師傅Hello文，對身邊的人臭脾氣句句有骨，但對待自己的專業和職業，講原則，不馬虎——而最重要的是，這麼一個表面上不懂慈愛重男輕女的爸爸，原來好緊張兒女，尤其是女兒。

還有《誤判》的法官。這個法官，相當寸，寸不只表現在嘴臉因而睇得出，更加聽得出，他每一句話都似在講笑，但其實絕非講笑，話中有話，骨中有刺；他的寸，是由他身份賦予，也由他飲的紅酒所賦予。當戲裏的角色都各有不同程度的超現實感，這個法官，相對真實，而這份真實，由許冠文所賦予。當大部分角色在交代劇情，許冠文在展示俗世的人情。

今年年尾好幸運，能夠看見許冠文，接連化身不同的人。

就算永遠沒有機會訪問這個人，也希望能夠繼續在大銀幕看見這個人。







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