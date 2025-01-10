《照明商店》——照亮人性、時代與創作的劇

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應該大部分人都睇過，甚或睇完——說的是《照明商店》。

原諒我，這麼遲才去看和寫，畢竟時間實在太有限，每個禮拜又已經有太多戲要看，劇？必要時才看，但通常盡量不看。

過去每當寫「劇」這個字，總黐住「電視」，因為劇是由電視台拍攝，播映時，觀眾透過電視機觀看；在劇裏邊最紅的人，你不會稱呼他／她做影星——影星，只拍電影，拍在大銀幕上映的電影，做得影星，就不會想再返轉頭拍劇。

世界變了。今時今日，影星會走去拍劇會熱衷拍劇，不少由影星孭起的劇甚至比起他們拍的電影更好看；至於觀眾，不論睇戲睇劇，都可以只透過串流平台，全程望實部Pad或電話，不去戲院，不需再開著部電視。

看《照明商店》時，的確有種強烈感覺，覺得影視世界真的不同了，而創作人實在太聰明，聽明在充份利用串流平台所提供的自由形式——不是把八集逐一上架，也不是一次過就把八集全部上架，反而先推出頭四集——這四集，構成一個整體，讓你恍如在看一齣懸疑恐怖電影：單身女編劇搬入那棟舊屋後，屋裏燈膽為甚麼晚晚爆？女學生為甚麼每一晚都要幫媽咪買燈膽？她在雨夜遇見的陰森長髮女子又是甚麼人？朱智勛飾演的鄭遠永，由他經營的照明商店為甚麼每一晚都堅持營業？為甚麼他一直戴黑超？

還有金雪炫，她的角色李至永，為甚麼每一晚都憂憂愁愁拖住個喼在街上蹓躂？她想去甚麼地方？喼裏的是甚麼？實不相瞞，《照明商店》當初令我決定去看的唯一主要原因，就是雪炫，她曾經是女團AOA（最靚的）成員，後來轉型做演員，曾經主演《殺人者的購物目錄》和《夏日大罷工》。

回正題。看頭四集的時候，真的以為正在看一個懸疑恐怖故事，而且是真的拍出恐怖感的故事；直到第四集末尾的一幕，才知道，這一個不是甚麼恐怖故事，但究竟是甚麼？Sorry，請耐心等待下星期上架的第五、六集——終於等到了，終於明白這班人原來有過一段共同經歷，問題是，那個照明商店店長究竟有過一段怎麼樣的過去？Sorry，請耐心等待下星期上架的第七集和第八集大結局。

創作人是《Moving 超異能族》的姜草，他是漫畫家，在網上發表作品，作品早就大受歡迎，而又剛好迎來這麼一個時代，一個串流平台需要大量故事改編為影視作品的時代——《Moving 超異能族》先被揀中，成功呈現一個結合愛情親情溫情悲情的南韓超級英雄宇宙；《照明商店》兵行險著，大膽利用頭四集營造懸念，到了後四集，主力解謎，解開眾人關係和身世之謎，以懸疑開始，恐怖潤飾；最後以溫情作結，充滿餘韻。還未夠，原來這不是一個獨立故事，而是和《Moving 超異能族》有關，Share同一個宇宙。

劇集好看，創作人那份智慧那種膽識，更加好看。







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