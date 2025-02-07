和外星人做同事過生活，感受日常的快樂

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先旨聲明，截至目前為止（亦即寫一篇文為止），只看了兩集《The Hot Spot》，沒辦法，串流平台暫時只提供兩集，但其實日本已播到第四集。

所以，不敢亦不能說這齣日劇很好，而只能說：頭兩集的確好。

好在那份日常感。

「日常」，已變成一個很多人都識講的日常用語——就算那麼多人似乎明白甚麼是「日常」，卻只有很少人懂得把「日常」寫／拍得好看。

「笨蛋節奏」擔任編劇的《The Hot Spot》就是一次優質示範。

但注意，這故事的基本設定絕對非日常：主角有個外星人同事——你有試過同外星人做同事和講是非嗎？如此非日常甚至非常不可思議的離奇設定，卻被處理成一個小鎮日常生活故事，一個發生在山梨縣吉田市的小故事，市川實日子演的主角遠藤清美，單親媽媽，在一間望得見富士山的酒店做櫃位職員，努力工作，放工就買餸回家，為女兒準備晚餐，得閒就約識於微時的兩名好友去Cafe食蛋糕飲茶傾閒偈——是真的閒偈，就連有個外星人做同事這件事，也被當成閒偈來傾，而好友反應是，約他出來讓我們見一見啦。

這名來自外星的同事，原來只是一個姓高橋的大叔，髮線有點後移，背亦有點駝，但原來這是該外星族群特點，只是這麼一個身體特點，卻被遠藤清美兩個Friend看作是日常中早已看慣，平淡到不能再平淡的駝背。

好彩，身為外星人的高橋，還是有特別能力的，否則真的成何體統——其實不是甚麼特別能力，而只是人類應有能力的加強版，例如嗅覺特強，強到足以靠個鼻，幫遠藤清美聞出誰人偷了酒店房部電視機；又例如彈跳力特強，強到足以跳上體育館天花，幫遠藤清美那個在中學教體育的朋友，把攝在天花支架的排球打落來，That’s All，不排除之後集數會交代他擁有更強的能力，但至少，截至目前為止，就只知道他嗅覺和彈跳力比較強，但再強，亦只是被借用來處理解決一些日常事宜，究竟他的能力是被重視？抑或被冷待及用錯地方？

我看得好快樂。快樂不因為由頭到尾都塞滿了搞笑情節和設計，演員也沒有擠眉弄眼誇張演出引我笑，而是被安排做回日常的人，做日常的事，過日常的生活，生活中的一點不日常，就只是多了一個外星人而已，但外星人也是人（兼且是個完全不特別的中年人），人與外星人，其實可以一齊坐低傾偈飲茶，共同度過小鎮的靜謐生活吧。

重點：日常生活是沒有金句的生活。日常的你會在傾閒偈時拋金句的嗎？你的朋友又會失驚無神醒你一句金句來勉勵中年失意的你嗎？

日常自有一種率性自然的快樂。看著《The Hot Spot》，會想有遠藤清美這個朋友，會想同高橋做同事。







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