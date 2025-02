我不為了美國隊長，而只為了變紅的夏里遜福

加入最愛專欄 收藏文章

曾幾何時,看Marvel電影,好有儀式感。儀式感包括:

1. 一早買定飛,務求確保在上畫第一日(甚至第一場)就觀賞得到,這樣做,除了因為心急,也為了防止被劇透。

2. 己所不欲,勿透俾人——你不想被劇透,你亦不要因為自己第一時間看了,基於優越感,立於不敗之地,而在社交媒體劇透,又或者自作聰明地玩那種暗示式劇透,更乞人憎。

3. 如果你真的不能在第一日就入場觀看那麼不幸,唯一可以做的,就是在入場前一直不上網,同時不跟已入場的朋友同事對話。

4. 總算看完了,喜歡的話,自然是二刷,二刷的同時,找回相關漫畫來看,又或上網看別人的分析,務求能夠參透當中每一顆彩蛋的意義。

我認,我也曾經是這麼一類重視儀式感的人(即使自問不算MCU影迷)。

但不知由何時開始,沒有了這種儀式感,又或者,漸變成行禮如儀,不再興奮和刺激;這種再不興奮和刺激,由《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)開始,愈來愈強烈,到《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)達到高峰,甚至瞓著——而且是有夢發的那種瞓著。

再加上愈拍愈多的串流劇,最初,都會驚一旦不看這齣和那齣就不明白日後某一齣戲,但生有涯而MCU也無涯,以有涯隨無涯,殆已,所以,算了,MCU絕大部分劇都沒有看,但有時實在忍不住,直至看了《秘密入侵》(Secret Invasion)頭兩集,好嬲,嬲到差一點變Red Hulk,嬲甚麼?嬲自己。

嬲還嬲,《美國隊長4:勇敢新世界》(Captain America: Brave New World)仍要看——不為了看Anthony Mackie演的新一任美國隊長,而是為了最後會變成Red Hulk的Harrison Ford,Yes,不需劇透,我們都預先被告知這一個重要安排;當曾幾何時有關方面為求製造驚喜而在Trailer整色整水,到現在,不會也不敢了。

但當然,仍然有一些不能提前說的秘密,例如某些舊角色再現身,固然為了故事,但更重要作用,大概是用來喚起那班仍然不離不棄的影迷回憶,噢,Well,原來大家共同經歷了這麼一段漫長歲月,情,真的從幼開始滲透。

無情是我。首先值得慶幸是,我全程沒有瞓,好專心——Sam Wilson肯定沒有Steve Rogers的魅力,故事又正好利用這一點,把他描寫成一個信心欠奉的美國隊長,本來諗住有一番作為,又瞬間落入奸角的陰謀,被罷免職務;他當然繼續拚命追查,經歷了好幾場(拍得不俐落CG也欠佳的)動作戲,成功解決一個空前危機,但未唞夠,又要面對變成紅Hulk的Harrison Ford。

原來由始至終令我沒有瞓兼專心的是Harrison Ford。

進入勇敢新世界後,不再需要夾硬政治正確,最需要正確,是揀啱演員。







