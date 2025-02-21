《斷崖谷》——有情、有原創性、有Anya Taylor-Joy！

加入最愛專欄 收藏文章

但凡有Anya Taylor-Joy演出的電影，都是（我）必看的電影。

但當知道她參演《斷崖谷》（The Gorge）這齣串流電影時，我卻步，我避忌——看牌面，極可能包含兩個令我擔心的元素。

原因不明，返年不少演技有口碑的荷里活一線女演員，都湧去拍動作片；角色設定上，不是特務，就必定是間諜（不要問我特務和間諜有甚麼本質上的分別），例如Charlize Theron的《原子殺姬》（Atomic Blonde），例如Jennifer Lawrence（扮一個長期講俄羅斯口音英語俄羅斯人）的《紅雀特工》（Red Sparrow），又例如Jessica Chastain的《頭號殺姬Ava》（Ava），其後，更聯同Penélope Cruz、Diane Kruger、范冰冰以及Lupita Nyong'o合演《355：諜影特攻》（355）——只能說，除了《原子殺姬》，其他呢，由普通至欠佳不等。

另一個原因不明：串流平台近年不停製作高成本動作片，每一齣都真的動作連場，但劇情，就好似同一個（渣）編劇所寫，甚至有人形容這些（渣）劇本都是AI代勞。是不是AI代勞我不知道，而只知道，的確幾渣，有沒有具體例子？Gal Gadot主演的《攻心諜戰》（Heart of Stone）便是了。你可能會質疑，我會看，都只是為了看Gal Gadot，Sorry，你質疑錯了，我是會計較電影質素的。

回看《斷崖谷》，Anya Taylor-Joy被安排的身份，不知是特務還是間諜，但總之，這肯定是一齣由串流平台出錢拍攝的動作片。

無奈，實在太喜愛Anya Taylor-Joy，不理了，照看。

結果，喜出望外。

在充斥太多續集和改編故事的今時今日，《斷崖谷》故事是原創的：一男一女，兩位狙擊手，分別代表美國和俄羅斯，獲委派守在一道神秘峽谷兩側的孤塔上，為期一年，而任務是，監視、定期報到，以及射殺由峽谷爬上來的生物，甚麼生物？謎，按曾駐守的士兵透露，那些生物，名叫「空心人」。

電影最初一小時，就是交代這一男一女的孤獨日常，直到寂寞開始難耐，他和她，嘗試用望遠鏡觀察遙遠的她／他，漸漸締結一段隔住深淵的友誼，然後有一天，男方按捺不住，決定跨越峽谷。

原來這是一個由遙距開展的愛情故事。曾執導《奇異博士》（Doctor Strange）和《接駁靈聲》（The Black Phone）的Scott Derrickson，把兩個狙擊手這段只能將情話用筆寫出來的關係，拍出了一份由遠到近由淺入深的情味，但作為觀眾又會心知肚明，這既是一個愛情故事，但又肯定不只是一個愛情故事，因為峽谷之謎，尚未解開，危機仍然存在，而之後的故事，就是二人因意外而不得不進行解謎的求生歷程。

那個謎，不算新，但因為頭一小時鋪得好，以致看著這對狙擊手情侶身陷險境，怎樣一齊殺出血路，是真的會替他們擔心——因為導演如實地傳遞了那份實在的感情，使我著緊，這絕不是一般串流動作電影有的效果。

至於那個謎究竟是甚麼？Well，不便透露。

至於「空心人」真正身份？如果你介意，看到這裏就算。

如果你不介意知道？請看下去。

— — — — — — 這是分隔線 — — — — — —

空心人，是因為感染了化學物，而跟動物、昆蟲甚至植物基因混種的——混血衰人。徒具人形姿態，卻終日幹著各種賤行惡行。







【你點睇？】馬斯克劍指美國國家民主基金會（NED），籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉，是否可促進全球和平穩定？► 立即投票