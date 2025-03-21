Stephy，不會離你太遠

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這一篇，好難寫。

因為實在太愛Stephy。沒感情的話，反而易寫。

當晚聽著她在紅館舞台上唱〈不要離我太遠〉時，正坐在一個離她不遠但亦太算十分近的位置，那一刻心在想：親愛的Stephy，我從來都不會離你太遠，甚至長時間渴望離你好近，但我知，不可能，我沒這福分。

由她成為Cookies成員至今，一直以一個不遠也不近的距離支持她。這麼一個既近且遠既遠且近的距離，使我既能付出真感情，亦不會完全喪失理智——總之，在迷Stephy這件事上，充份結合了Sense and Sensibility。

感性，令我投入去聆聽她的歌欣賞她的戲，令我在2005年二話不說買齊她首張專輯《Coloring Stephy》的三個版本，令我至今仍能背誦〈青山散步〉，令我在唔知頭唔知路情況下就買飛入場欣賞她主演的《甜絲絲》……太多，不贅了，況且都已事隔多年，不怕同大家講：當天那九個女仔，我對眼，由一開始就只望見Stephy。

理性，使我會觀察和留意Stephy的具體表現，以致如實地看見她一直在進步——人能夠進步，是因為對自己有要求，而又會努力達到想進步的要求。

所以當她形容自己一點都不叻純粹靠努力，是真的具有說服力，說服力來自她在舞台上兩個多小時的表現，表現不只是訴諸（表面）技巧，也包括內功，內功是指她的肉體和精神狀態，都被持之以恒地鍛鍊到一個境地，當身和心處於如此一個境地，她就能夠收放自如地表現自己。

其他同樣聲稱很努力的人究竟有幾努力？我不（想）知道，而只知道Stephy口中的努力，不是空話。

那三晚《STEP by STEPHY》的觀眾，感想固然人人不同，有人可能純粹享受一場Show，有人可能被某首歌霎時喚起某段青春回憶，有人看得快樂，有人聽得感觸；我呢，感慨和感動——感慨廿多年原來過得那麼快，感動在歲月並沒有令Stephy磋跎，反而凝聚成一場時間的工夫，使她內外兼修。

離開紅館，心裡面講：Stephy，我不會離你太遠。







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