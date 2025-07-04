Brad Pitt，最後一代巨星？

加入最愛專欄 收藏文章

在IMAX看了《F1電影》（F1 the Movie），未夠喉，心癢癢，好想再看一次4DX版，於是上售票網，好Full，連平日下午場次都Full。

當普遍認為好多人已不會再入戲院，原來未必，他們只是在等一齣值得入戲院看的電影而已。

或許因為故事主角都是中年人，而又同樣找一個中年巨星去演這個人，再加上導演又是同一人，於是好多人，將《F1電影》和《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）相提並論，連帶一併討論Brad Pitt和Tom Cruise。

可能因為Tom Cruise成名得早，一直誤以為他年紀比Brad Pitt太好多——原來不是，二人出生年份，只差一年。

兩個人，即使同樣作為最後一代典型意義下的荷里活巨星，但Tom Cruise近年持續以驚人的精神意志挑戰高難度演出，將荷里活的命運攬上身，要去拯救電影市道，任重而道遠。

Brad Pitt呢，不排除也有這種想法和責任感，但感覺上，從來沒有扮演這類天降大任的人，就像《F1電影》的Sonny，固然有心去幫車隊和年輕隊友，但最著緊的，仍然是自己的眼前路和速度，仍然渴望自己能夠贏一次。

在Tom Cruise已成為巨星的上世紀80年代中，Brad Pitt才不過是一個荷里活從業員，等到90年代來臨，在1991年的《末路狂花》（Thelma & Louise），才憑一個專呃女人錢的騙子配角，令世人留意到他，原來荷里活有這麼一個粗獷型靚仔，但不代表就能夠立即由配角變主角，兩年後《浪漫風暴》（True Romance），他的角色，只是主角個Friend，主角是誰？Christian Slater，比Brad Pitt後生兼更早成名，但今時今日，相信沒有太多香港人會記得或認識Christian Slater。

但人人都記得Brad Pitt。記得他在《七宗罪》（Seven）的悲傷，記得他在《搏擊會》（Fight Club）的肉體，記得他在 《盜海豪情》（Ocean's Eleven）的瀟灑，記得他在《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds）的戰意，記得他在《地球末日戰》（World War Z）的無懼——作為巨星，在大銀幕自然做英雄（兼且是最有型的那一名英雄），而荷里活不是沒有這一類巨星，只是沒有一個能夠像Brad Pitt那樣，長時間去做，做上幾十年，觀眾又看不厭——看見他在《F1電影》其中一幕輕描淡寫不經意露出的上半身，已足以令中佬艷羨，箇中的好看和實淨，簡直超越時間和物理限制。

但個人意志再強大，Body操得再結實，到了某一天，始終會敵不過時間和物理。

商業大片，是需要由巨星領銜主演。在《F1電影》成為今年現象級電影的同時，我有冷靜去想：這類由傳統典型巨星孭起的商業大片，還可以有幾多？而日後，還會有Brad Pitt和Tom Cruise這類巨星誕生嗎？

就算有，不排除都會寧願走去拍短劇演霸道總裁。







【你點睇？】梁振英認為業主須放棄主宰心態，減租「做旺個市」。你是否認同？► 立即投票