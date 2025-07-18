《舊年暑假搞乜鬼》在搞乜鬼？

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當《舊年暑假搞乜鬼》（I Know What You Did Last Summer）總算真相大白的一刻，忍不住在心裏問了句：「搞乜鬼？」

這句「搞乜鬼」，帶有負面意義，畢竟由當日知道有這齣Reboot，等到正式上映，一直期待——沒辦法，太鍾意這類戲，太鍾意1997年那一集，兼且太鍾意女主角Jennifer Love Hewitt。在Trailer看見找回人到中年的Jennifer Love Hewitt來演，我開心到流淚。

回到1996年，《奪命狂呼》（Scream）大受歡迎，Wes Craven將被冷落多年的Slasher Film起死回生，市場突然好渴求這一類故事，《奪命狂呼》編劇Kevin Williamson那個根據1973年小說《I Know What You Did Last Summer》改編的現成劇本，立即被片商睇中，立即Casting立即開拍。問心，完成品其實及不上《奪命狂呼》，但叫做有懸疑位又有不俗的Jump Scare，兩組男女主角又實在青春可人，一千七百萬美元成本，收過億票房。立即拍續集，趕在翌年上映，口碑差，但仍然有錢賺。

就在《奪命狂呼》拍了兩集成功的Semi Reboot後，《舊年暑假搞乜鬼》有樣學樣，故事發生在同一個小鎮，讓一班新的角色，面對打扮相同的Serial Killer，而最最最重要，是找回元祖版主角Jennifer Love Hewitt和Freddie Prinze Jr.，擺明拍給Fans看，所以，其實只要拍得正路，我都必定收貨。

而絕對不是在看到真相大白時心裏冒出一句「搞乜鬼？」。

實在不明白編劇點諗。OK，我知，在Slasher Film，任何人都可以是死不足惜，但對於某些角色，難免會建立感情以及既定印象，例如《奪命狂呼》，Sidney可以被追殺可以被糟質也可以變強悍，但絕不能夠由忠變奸，由被殺變成去殺人，因為她的悲劇感和受害者形象根深柢固，構成系列的精神。

就當時代已經變了，忠忠奸奸容許隨時移形換影，編劇在劇本亦提供足夠理據支持某個核心角色性格大變，但也只是情理上講得通，感情上無法認同，而這就是今集《舊年暑假搞乜鬼》Final Boss揭盅時我的感受，實在無法接受，因為不能認同。

加上齣戲拍得冇神冇氣，甚至連Slasher Film最關鍵的殺人戲，都只是連場悶戲，導演Jennifer Kaytin Robinson，給我的感覺就好似心不甘情不願，總算拍了一堆片出來，讓剪接勉強湊合成一齣冗長的悶戲。

但最離奇是，老闆竟然收貨，並安排上畫。

搞乜鬼？

《舊年暑假搞乜鬼》

上映日期：2025年7月17日







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