劉俊謙教曉我一個做人道理：就算我份人再謙，都不會變成劉俊謙。

以上道理當然不是由他教我，而只是當我有幸見過他後，多麼痛的領悟。

見他，並不是隔住個戲院大銀幕或平板電腦屏幕，而是一整個實體版，就在我眼前不遠處，一個觸手可及（但我忍住手）的距離。

他的美好，令我暈倒。

當知道他和蔡思韵結婚了，除了真心戥這對新人高興，同時不禁幻想：嘩，如果另一半是劉俊謙，過的會是怎麼樣的生活？

從未試過這樣黐線。在過去，每逢有Artist和Artist結婚，作為凡人的我都只會羨慕男方，同時幻想另一半是該名女Artist時的生活光景，唯獨這一次，竟然羨慕起蔡思韵來。

喜愛劉俊謙，固然因為喜愛他的外在，也同時喜愛他的內在——你問我他的內在有甚麼？好難三言兩語一概而論，而只能說，他一直透過演出和生活，（不自覺不刻意地）展示出來。

演出，自然是指他對不同角色的演繹，透過他的演繹，你會看見他的努力，而不是聽見他在說自己有幾努力——努力固然值得嘉許，但嘉許不應僅止於（用把口講的）努力，而應該放在作品上，作品好，就是努力的成果，是努力的最具體說明。

演出不只在幕前，也在公眾面前。在過去，Artist投射給公眾的形象，是透過媒體，靠別人支筆；今時今日，則透過Artist本人的社交媒體，然後各大媒體拎住這些由Artist自行提供的原材料，加加減減，或美化或醜化，或客觀轉述或主觀臆測，一切一切，視乎Artist發放甚麼資訊以及本身人設，人設做得好，（被加工的）形象自然好。

劉俊謙呢，固然有社交媒體，但除了一些個人演出宣傳或客戶贊助，好少Update私人生活（如果我沒看錯，他連Threads都沒有開），少到有一次出Po時不忘寸自己，經理人因看不過眼，叫他Update一下。

在社交媒體近乎隱形，未必為了保持甚麼神秘或遙不可及感覺，而純粹是：他的「演出」不涉及演算法，而只在鏡頭前舞台上。

他職業是演員，演出以外，人一個，大隱隱於市，會有自己想要的生活，有想在往後生活共同度過的人；當找到這一個人，自自然然，結婚，不事先張揚地鋪張，也不變成Show一場。

祝福劉生劉太。你們的婚事，一件人間美事。







