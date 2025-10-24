福山雅治，由神探伽俐略到迷宮裏的魔術師

加入最愛專欄 收藏文章

對於福山雅治，除了有型，我沒甚麼可以補充。

截至目前為止他主演的電影，我看過的，一律改編自東野圭吾小說。

2005年的《嫌疑犯X的獻身》令我正式成為東野圭吾迷，迷到每逢見他的小說中文譯本出版，即刻拎去俾錢，即刻揭開來看，而通常如無意外，即日看完。

過往看的本格派推理小說，起圍離不開有人離奇被殺（手法各異，但必定兇殘），就在一般平民百姓對案情搲爆頭時，名偵探登場，展開華麗推理，順利找出兇手；如果是社會派推理小說，則會同時交代兇手殺人動機，而動機又必然連結日本社會現實問題。

東野圭吾遊走在本格派和社會派之間，又或者，他從來不拘泥派別，不限制自己，於是作品既能提供本格的解謎趣味，又兼具社會派的現實探索。

而且曾幾何時的東野圭吾，刻意不效法同行塑造名偵探的做法，就算一早創造了神探伽俐略和加賀恭一郎，他們的存在，都欠星味。

但當拍成影視作品，當神探伽俐略從此等同福山雅治，一切不同了，除了順理成章在影視作品擔任主角，甚至逐步改變東野圭吾寫作取向，伽俐略漸漸由一個偶然幫手查案的人，成為一個傳奇存在——最初明明自己一個人，後來身邊突然多了個關係迷離的冤家女拍檔內海薰。內海薰，電視劇原創角色。

《嫌疑犯X的獻身》真正好看的角色是石神哲哉，湯川學大學好友，一個為了愛而不惜殺人的寂寞數學老師；在電影版，最好看的也是石神哲哉，堤真一完全呈現了這角色的寂寞和悲涼。

之後兩齣神探伽俐略電影，2013年《真夏方程式》和2022年《沉默的遊行》，福山雅治 / 湯川學已成為最重要的存在，而老實，湯川學那種表面過分理性以致拒人於千里但其實內心溫柔的特質，福山雅治演繹得很好。

估不到，福山雅治竟被安排去演東野圭吾另一位新創造人物，魔術師神尾武史——在《迷宮裏的魔術師》（Black Showman）首度現身，一個跟湯川學同樣聰明但個性截然不同的人，古古惑惑，精於用語言偽術從別人口中套取他想要的資訊，而且最重要是：他表情多多，這一點，不會在小說提及，但當影像化，就被福山雅治用力演出來，令我產生錯覺，經常以為自己正在看一個表情豐富的古惑版湯川學。

這些改編自東野圭吾作品的電影感覺很相同，同樣有種似在看日劇的感覺（這形容不是貶意）；神探伽俐略那幾齣都不俗，因為小說本身太好，尤其《嫌疑犯X的獻身》，足以令你看完齣戲後找回小說來看，而我亦好鼓勵你這樣做。

至於《迷宮裏的魔術師》？Well，不一定需要找回原著，這一部小說，算是東野圭吾失手的一次（但就算失手，都照樣被揀中拍戲），電影版，竟然比小說好看。看小說時，我幾度想放棄，但看電影版，我堅持坐到尾。

或者因為我由始至終都是為了有村架純才去看。

迷宮裏的魔術師

