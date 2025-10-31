Art & Living
31/10/2025

直至我聽完最後一集《早霸王》

　　這一篇，是在聽完最後一集《早霸王》才寫的。

 

　　返本歸初，是由《森美變態樂園》開始聽森美小儀——嚴格來說，不只是聽，而是聽 + 睇——1997年，安裝了一個叫做「互動電視」的服務，其中一個重點節目，就是讓你用眼去睇商台節目。

 

森美小儀，合作近三十年。（圖片來源：森美IG）

 

森美小儀歌劇團，二人由電台節目到走上舞台。（網上圖片）

 

　　其實即是在直播室裝一個Cam，影住DJ開咪。

 

　　現在回想，即是類似YouTube那些清淡直播，分別是，影住直播室的Cam擺位固定，所以有種類似觀看閉路電視的感覺。

 

　　又因為年代太久遠，實在忘記了當時可以收睇幾多個商台節目，但一定記得《森美變態樂園》，記得每集會搵一班人上去玩遊戲，記得首主題曲，記得森小互動好好笑。

 

2025年10月31日，最後一集《早霸王》。（網上截圖）

 

　　或許概念走得太前，又或者當時睇電視的人有幾個台收睇已經好足夠，「互動電視」經營了短短幾年就結束。

 

　　但森美小儀繼續，這個組合一直繼續，甚至到了一個程度是：連要講二人名字，都會好順口，講完森美，連隨講小儀。

 

因為《三個小神仙》，愛上聽電台。（圖片來源：阮小儀fb專頁）

 

　　當然，在電台以外，二人各自有發展的時候和層面，但好多時，又會順理成章被拼在一起，就例如賀歲片《行運超人》，他們就被安排去做堪輿大師賴料布的助手。

 

《行運超人》（網上圖片）

 

　　我永遠無法知道，連續三十年在同一個地方工作 & 跟同一個人合作的感受是怎樣，但當一般人都偏向認為長年待在同一個地方會悶，那麼，有理由相信，小儀應該不悶，又或者，星期一至五做直播節目這回事，如實地給了她意義，一種只有她自己才會明白的意義。

 

10月10日，小儀宣布離開商台。「喺商業電台工作已經30年，自己都冇諗過可以咁長情⋯⋯一段關係可以咁長久，必定係雙向嘅，你對我好，我亦好愛你。但，對唔住，我想喺而家行開一下，大膽地畀自己放手，去投入人生另一條航道。」

（圖片來源：阮小儀fb專頁）

 

　　多年來總有些人往往單看表面（甚或單聽節目裏一兩句說話），就大膽作出結論，說小儀離開，肯定是因為森美，就算她在最後一集《早霸王》的最後一節喊住講「多謝森美」，那班人都聽不入耳，依然相信自己所認為的。

 

　　就算一開始，小儀是插班生，跟森美做節目，但經歷多年互動，已在節目找到及擁有屬於自己的最佳位置——在最初，是為了節目效果；到後來，是因為舒服，啱自己，又啱對方。這就是默契。

 

　　不想說是一個年代的終結，但又的確，是某一個年代的終結。

 

903同事送上祝福，林海峰畫了小儀公仔。（圖片來源：張部長fb專頁）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

