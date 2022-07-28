加入最愛專欄 收藏文章

與生俱來的孤獨感讓人們成為一個個體，在寂寥的一生中偶然遇上了同樣被孤獨所豢養著的人。臺灣唱作歌手陳綺貞在歌曲「距離」中寫下：「你留的空間除非是我／才能將我們的距離都佔有」，孤獨是一個讓人們釋懷的空間，從中尋找一個可以託付思念的對象。現居臺灣的香港藝術家她的午日（her afternoon）於香言（Scentory）帶來首次個人展覽「距離」（Distance），以八幅繪畫作品及詩句探討人們在面對無常變化時的應對方式。

偌大與渺小

展覽場內的工作人員邀請觀賞者脫下鞋子走進空間內，在還仍然需要戴上口罩的日子中，這一個動作除了是為著可以縮短與畫作之間的距離，還有是一種在心理上的解脫。地上鋪放了一層柔韌的紗帳，其中的紋理宛若床單上的皺褶。一張長椅、兩個軟墊、乾花花束、柔和音樂及由香言調配的精油在日光灑進來的時候，塑造了寢室一般的場景和氛圍。當中的長椅放置在空間的中央，它與畫作之間的距離，似是讓觀賞者注視著一幅擁有白色管道和斑駁色塊的偌大畫布。每一幅畫作中都存在著大自然、星空及動物等的主題，當中由藝術家所繪製的人物都總是相對渺小。

其中一幅以「距離」（Distance）為題的作品有著兩個赤裸身軀的人，在潔白的空間內往不同的方向走動；這一個看似是寂寞的畫面，其實都被看不見的光源所連繫著──它賦給了他們一個影子。大多的人都認為自己的孤獨都是獨一無二的，但是人們都忘記了世界上也有著很多孤獨的人。在現今的各種關係中，人們都只是兩個孤獨的個體走在一起，於孤獨的世界裏享受孤獨。一起進場的夫婦在脫下鞋子以後，背對著對方各自觀賞牆上的畫作，然而在日光映照下的影子卻連繫著他們。在將要離開的時候，他們穿回鞋子並牽著手討論自己喜歡的作品。或許畫作內的人，在某一個時刻都終會遇上。

孤獨的距離

由香言特別為這一次展覽調配的精油，糅合了快樂鼠尾草（Clary Sage）、佛手柑（Bergamont）和乳香（Frankincense）的香氣；其中快樂鼠尾草的拉丁學名裏亦有著解脫和釋放的意思。根據藝術家的自述，香言於去年十月邀請她舉辦展覽，然而因為自己感覺還沒有準備好，所以把這一個計劃暫時擱置，直到今年才重新開始創作：「在今年三月某個無眠的夜裡，我冒出了『不如試試看』的念頭，想著或許所謂更好的狀態並不存在，正如更好的作品，或是更好的自己，其實也並不存在一樣。」或許這一系列的作品，對於她的午日來說是一種猶像脫下鞋子一般的釋懷儀式。陳綺貞亦曾在歌曲「孤獨是」中寫道：「轉過身發現這熟悉的表情／是我失落已久的自己」，有時候在一段關係裏會失去了自我，一段距離才可以讓人們真正地靠近。距離是一種屬於孤獨的語言，在遠處低訴著親密的絮語。

她的午日（her afternoon）：「距離」（Distance）

日期：即日至 2022 年 8 月 21 日

時間：13:00—20:00

地點：香言概念店 香港中環鴨巴甸街35號元創坊B座H211室

查詢：https://www.instagram.com/scentoryhk/

參考文獻

陳綺貞（2009）。《距離》。臺灣：添翼音樂。

陳綺貞（2010）。《孤獨是》。臺灣：添翼音樂。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動