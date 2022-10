加入最愛專欄 收藏文章

我們在一生中沒有太多時間是獨自躺在床上的,人們總會空出一個位置留給了等待和思念。日本藝術家小澤香奈子(Kanako Ozawa)首次在香港金鐘太古廣場連卡佛展出個人作品,以一系列壓克力彩及雕塑作品,在壓抑的都會中賦予一種讓人們釋懷的溫柔。

溫柔的怪物

小孩在睡覺的時候,都會把自己的四肢埋藏於被窩之中,懼怕著黑夜裏的怪物會把他們拐走。長大以後的他們把手和腿伸往被窩外,嘗試在一個舒適的溫度下安睡。他們雖然洞悉到危機的存在,但是那時候所在意的只是當下的安穩。在老之將至的時候,他們再度成為了小孩,讓自己的身體束縛於棉被之中。看清了怪物模樣的他們,只是渴望不要因為著涼而死去就好了。

小澤香奈子於展覽中的作品可以被區分為兩個系列,前者為展露著手和腿而被一層白布所裹覆的人偶、後者則只是有著雙腿顯露在布料外的的人物,然而兩者主體的臉孔都是被隱藏了起來的。沒有臉孔的設計或許是在象徵著每一個人的存在,雖然我們都看似擁有著一個獨特的外表,但是其實只有透過行為,才會可以確定我們的存在。

就像是後者的一些只伸展著雙腿的人偶,如:「The day that I couldn’t tell anything」、「The night that the moon came down」及「Well….What is your name?」的雕塑系列等,只可以躺臥在地上無法行動。前者的人物則擁有著手和腿可以自由走動,做著一切看似是危險的活動,就如「深刻な待ち合わせ」(凝重的約會)中的人物似是佇立在一根紅色血管上揉擦雙眼,展露著一種悲慟的情感。作品中的人偶就像是一個蠶蛹一般,他們或許早已失去了破繭而出的權利。

紗幕與荊棘

英國哲學家伯特蘭·羅素(Bertrand Russell)曾在「哲學問題」(The Problems of Philosophy)中寫下:「我們從開始就遇到哲學上的最大難題——也就是『表相』與『現實』的區別,一件事物看似是甚麼和本身是甚麼之分。畫家想要知道事物看似是甚麼,理性的人和哲學家則想要知道它們本身是甚麼;」(Here we have already the beginning of one of the distinctions that cause most trouble in philosophy—the distinction between ‘appearance’ and ‘reality’, between what things seem to be and what they are. The painter wants to know what things seem to be, the practical man and the philosopher want to know what they are;)即使我們只擁有著一道沙啞的聲線去訴說自己的意見,至少在那一層渾濁的紗幕之下,我們還仍然留有想要發言的勇氣。有一些人無由地纏結於社會的荊棘之中,另一些人則自發地限制著自己的思想。人們都彷彿忘記了外表只是認識一個人的序幕,無形的思想才是一個人的全部。

小澤香奈子展覽:「Living with Art」

日期:即日至10月31日

時間:周一至周日(10:00—21:00)

地點:連卡佛家居與時尚生活店 金鐘道88號太古廣場一層

