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由川口春奈及目黑蓮所主演的日劇「silent」中，女主角青羽紬對即將失聰的男朋友佐倉想說道：「每次聽到你的聲音我都在想，是我喜歡的聲音。」人們從來都不會承認自己就是膚淺的，我們總是會被一個人的外表所吸引——外貌、聲音及氣味都早已構成了一個人對於對方的印象。說話時的聲調可以反映著真實的情感，這亦是為甚麼我們的聲帶擁有著顫動的能力。當一個人在句子中用上形容詞的時候，其實就已經是一種欺騙，因為再精確的詞語亦無法完整地表達自己的心情。言語中真正重要的從來都不是當中的內容，而是句子之間的喘息和停頓。一個以平舖直敘的語調說話的人是乏味的，因為我們在其中感受不到任何的情緒。



毛氈裏的暗湧



人們喜歡低沉和清脆的聲線，或許是因為它們所蘊藏著的都是不一樣的欲望。我們於母親的子宮內，聆聽著液體流動的聲音和肚皮外模糊了的對話。在出生以前，我們已經習慣了這一種曖昧不清的感覺。低沉的聲線是一張由陽光編織而成的毛氈，裹覆著充滿暗湧的海洋。說話是一種誘惑，在沒有內容的話語當中，卻是存在著最為赤裸的情緒——言語只是假裝有著完結的一刻。低沉的聲音讓人們想起了原始的慾望，清脆的聲音則是象徵著社會裏的慾望。前者存在著一個探索的空間，後者則是有著一個可見而清晰的目標。選擇清脆聲音的人都急於知道事情的結果，無法讓誘惑存在於我們的生活之中。



求之不得的誘惑



人們現在所身處的並不是一個浪漫的年代，因為我們都習慣於視覺上的滿足。那一個還仍然以聲音作為主要娛樂的時代是充滿著誘惑的，我們會在看不見的情況下進行一切的想像。人們不知道從甚麼時候開始就厭倦了誘惑，略過抽絲剝繭的階段，直接把想要的東西拿下。愛爾蘭劇作家王爾德（Oscar Wilde）在喜劇「溫夫人的扇子」（Lady Windermere's Fan）中寫道：「世上只有兩種悲劇。一種是求而不得，另一種是求而得之。後面這一種慘多了；後面這一種才是真正的悲劇！」當一切都變得直接的時候，人們就會失去了努力的過程。浪漫的人在電影院內閉起雙眼，嘗試在漆黑中搜索一段不可見的時光。



參考文獻



余光中（譯）（1997）。《溫夫人的扇子》（原作者：Oscar Wilde）。中國：遼寧教育出版社。（原作出版年：1893）











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