加入最愛專欄 收藏文章

「站在牆角,自己反省一下。」父母都會這樣懲罰還仍然是小孩的我們。對於充滿著好奇心的小朋友來說,面對著乏味的牆壁是一種折磨。然而糾纏於紛繁關係中的大人,或許也曾渴望著一個可以在生活中提醒自己的人;在一個沒有人的角落裏,重新審視自己的人生。英國藝術家斯蒂芬.索普(Stephen Thorpe)在Ora-Ora畫廊的展覽空間內,舉辦個人展覽「森處一角」(Enter the Forest at the Darkest Point),展出一系列以角落為主題的油彩作品,敞開一段糅合神話與歷史的自我探索旅程。

逃離鋼筋森林

索普的作品可以被區分為兩大類別,置放於綠色和森林牆紙範圍的作品,如「Primitive Forest Sanctuary of Trial and Initiation」及「Natural Life is the Nourishing Soil of the Soul」等的畫面中,構成了牆角和地氈之間的對話。位於森林牆紙另一隅的空間,則以紅色的牆身作為對比,擺放著以轉角和地氈為畫面的作品,如「The Light Needs the Shadow」及「In Order to Know the Light, We Must First Experience the Darkness」。前者的展示方式讓觀賞者聯想起一個在德文中,無法被翻譯的詞語「Waldeinsamkeit」,意思是指一個人在森林裏散步的孤寂感。作品中所呈現的感覺,就像是一個人獨自在牆角徘徊而躊躇,搜索著一個屬於自己的避風港。後者以紅色牆壁作為襯托的轉角畫作,或許在其中所呈現的是一幕森林被大火燒毁的時候,人們因而需要逃離的恐懼感。

小時候的我們曾經想要站在世界的中心,讓一切的事物都可以信手拈來。然而在長大了以後才發現,原來可以擁有一個只屬於自己的角落,或許才是真正的幸福。美國詩人朵樂希.帕克(Dorothy Parker)曾在詩作「清單」(Inventory)中論述:「四件我不曾擁有會比較好過的事物:愛、好奇心、雀斑及懷疑。」(Four be the things I’d been better without: Love, curiosity, freckles, and doubt.)人們因為好奇心而成長,亦會在混沌間被它所吞噬。

Stephen Thorpe個展「森處一角」

日期:即日至1月8日

時間:逢周一至五上午十時至七時 | 周六、周日及公眾假期上午十一時至下午七時

地點:Ora-Ora 香港中環荷李活道 10 號大館 3 座 105-107 室

查詢:https://www.ora-ora.com/exhibitions/105-enter-the-forest-at-the-darkest-point/

參考文獻

Parker, D.(1926). Enough Rope(1st ed.). New York: Boni & Liveright.







加息周期唔使急,最緊要定!各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇