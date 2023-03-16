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旋轉木馬上的馬匹會否也有著想要逃離的一刻？它們被固定在同一個位置上擺放著不變的姿勢，這一輩子也並沒有跑動的機會，只是依靠燈光和音樂來營造活著的氣息。木馬在停止轉動的時候也就失去了生命，它們本來微醺的燈光亦逐漸黯淡無神。香港藝術家廖詩薇在Odds and Ends畫廊帶來個展「Ad Astra」，靈感取材自蘇格蘭作家詹姆斯．馬修．巴利（J. M. Barrie）的小說《彼得潘》（Peter Pan），以帶有夢境元素的畫作，描繪屬於自己內心的烏托邦。

稍縱即逝的眼耳口鼻

在畫廊空間內，不經意的白色油漆從牆壁蔓延到地板上，似是把夜空顛倒讓觀賞者在星體間漫步。位於入口左方的作品以旋轉木馬、鴨子及小孩為主題，牆身亦湊巧貼示著緊急出口的標記，彷彿畫作中的對象都在等待逃離的一刻。等待騎上旋轉木馬的人，所看見的都只是一片模糊的景象。生命並沒有真正靜止下來的一刻，人們眼觀鼻、鼻觀心嘗試捉緊流逝的分秒，但是我們清楚知道一切都是稍縱即逝的。

澄清的光點

右方牆身的作品則以水晶燈、海洋和星空作主題，它們共同所需要倚賴的就是光線的折射；沒有了光線，它們就等同於不存在了。或許不存在的東西才是永恆，因為我們所看見的永遠都只會是一種結果。法國詩人夏爾．波特萊爾在詩作《至高》（Élévation）中寫下：「當我們飛離世界的禍根，沉浸於群星靜謐散發的顫動之中，嚥下淨化自身空虛的澄清火焰。」（Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides;／Va te purifier dans l’air supérieur, ／Et bois, comme une pure et divine liqueur,／Le feu clair qui remplit les espaces limpides.）旋轉木馬和水晶燈都是沒有生命的，懸浮於半空的白色粒子，在黑暗中賦予了它們喘息的一刻。廖詩薇的作品在訴說變幻與不變之間的分別，一直在閃爍的是帶有光點的漆黑。

廖詩薇個展：「Ad Astra」

日期：即日至 4 月 8 日

時間：星期二至六，12:00—19:00

地點：Odds and Ends 香港中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座H307

查詢：https://www.oaegallery.com/ad-astra

參考文獻

Baudelaire, C. (2008). The Flowers of Evil. (J. McGowan, Trans.) (1st ed.). Oxford: Oxford University Press.







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