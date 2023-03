加入最愛專欄 收藏文章

在本年的Art Central藝術展會中,帶來了72間本地及海外藝廊,主要推動新晉畫廊及年輕藝術家的發展。其中在場地空間內,亦展出四個大型的藝術裝置作品,以探討藝術在於商業社會上的價值。展會將會自本星期三(3月22日)開放給大眾欣賞,以下首先為各藝術愛好者介紹展會中三個不可錯過的藝廊(排名不分先後):

Odds and Ends | 展區:B2

自上年Odds and Ends畫廊於展會中,展示了香港藝術家麥穎森(Sammi Mak)作品以後。畫廊在這一年為她籌備了個展,帶來藝術家在英國坎伯韋爾藝術學院留學期間,對於物料及繪畫技巧的研究,並結合取材自文學的靈感來創作的作品;此幅作品「If We Go On You Can Take Me To Afar」以抽象的手法,探討人與人之間於心靈上交流的親密感。

Square Street Gallery | 展區:B17 & P2

早前於Square Street畫廊舉辦個展「無厘頭觀看之道」的香港藝術家廖諱衡(Ticko Liu),在此次展會中帶來最新的七聯屏作品。藝術家在畫面中所呈現的是對於未來的不安,並在旁配合了親自撰寫的詩作「二月的海濱」,以一句「無奈因為相愛才看不到未來」回顧自身的感情關係。

Soluna Fine Art | 展區:B23

上年展會曾展出一系列油粉彩紙本畫作的香港藝術家吳芮慇(Rosalyn Ng),此次帶來全新混合媒介(油粉彩、油畫棒及墨水)的布本作品「In Thin Daylight and Nightfall」。在經過這一年反覆的試驗以後,藝術家承續了紙本上的油粉彩繪畫技巧,在帶有質感的畫布上呈現一種介於沉澱與覺悟的力量。

Art Central 2023

地點:香港會議展覽中心(香港灣仔博覽道1號)



日期:

2023年3月22日(星期三),下午兩點至八點

2023年3月23日(星期四),中午十二點至八點

2023年3月24日(星期五),中午十二點至八點

2023年3月25日(星期六),上午十一點至六點







