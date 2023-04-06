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人們在出生的一刻，就已經被覆裹著，從粗糙的毛巾到細緻的衣服，我們從來都無法真正赤裸著身軀——安全感是從遮蔽而來的。當一切都表露無遺的時候，人們就會失去想象的能力。日本藝術家小澤香奈子（Kanako Ozawa），在宜艺社（yee society）帶來首次於香港舉辦的個人展覽「My Little Planet」，以一個只顯露著手腳的角色，探討人們於社會裏的自我。

展覽上層主要展出雕塑作品，下層則以畫作為主，其中的敘事方式似是在訴說日與夜之間的對比。位於上層的畫作「Cannot Reveal to Others -Morning-」以清早為主題，當人們以俯視的角度來觀賞，就只見其中的人物坐在右方的角落。那人交疊著雙腿，彷彿就像是孤獨一人。然而當觀賞者以平視的角度來看，存在於畫面左上方的是太陽的色彩。那人身上所穿著的，或許也有著融化的一刻，然後顯露出真身。當到達了一個臨界點的時候，人們就會開始想要逃離。

位於下層的「The Night Advance 4」為藝術家於2018年創作的作品，其中以較深邃的色彩作為主調。此作品似是在對應「Cannot Reveal to Others -Morning-」的畫面，其中的人物都席地而坐，只是那人並不是在守候躲藏於角落的太陽，而是靜坐在山丘上仰望天際。畫中的人被黑色的物體所包圍著，天上的繁星又會否被它所遮蔽？一個人站在高處，卻無法縮短與天空之間的距離。在奮力反抗與安然接受的選擇之中，小澤香奈子所挑選的或許是較為平和的後者。

只顯露著手腳的角色，其實是無法看見他們眼前的東西。唯有透過偶爾滲進的光線，才可以洞悉世界是真實存在的。卡夫卡在「變形記」中描述主角格里高爾發現自己變了甲蟲以後的情景：「不管他怎麼使勁撲向右邊，總是又擺回到仰臥姿勢。他試了大約一百次，閉上眼睛，好不必看見那些拼命掙扎的腿，後來他開始在腰部感覺到一種還從未感受過的隱痛，這時他才不得不甘休。」小澤香奈子所創造的人物，一直生活在一個微醺的場景之中——那是存在於母親體內的一份安全感。

小澤香奈子個展：「My Little Planet」

日期：即日至4月16日

時間：周三至周日（13:00—19:00）

地點：宜艺社（yee society）香港上環差館上街 24 號

查詢：https://www.yeesociety.com/

參考文獻

張榮昌（譯）（2017）。《變形記》（原作者：Franz Kafka）。香港：商務印書館。（原作出版年：1915）







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