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《小王子》裏的飛行員繪畫了小王子心目中的綿羊，那是一個擁有三個圓孔的箱子。小王子對他說：「我就是要這個樣子呀！你認為這隻綿羊牠需不需要吃很多的草呢？」對於飛行員而言，那只是一個為了打發小王子才繪畫出來的圖像，但是小王子深信箱子內所盛載的是真正的綿羊。人們在面對這一種不確定的情況下，亦只會像「薛丁格的貓」的思想實驗一般，難以判斷密封箱子內的小貓的生死。生活上的一切都只是依靠自己的印象和想象，來判斷一件事情的真偽。出生於廣州，在香港長大的藝術家江玉儀現於Contemporary by Angela Li畫廊舉辦個人展覽《時間的顏色》，以糅合中國國畫及西方媒介的繪畫特色，在刻劃香港風景的畫作中，呈現時間的無常與永恆。

記憶是一個潮濕的蠶蛹

展覽空間內的水泥地板紋理，呼應藝術家在作品中所描繪的雲霧。畫廊接待處的設計則如一個箱子，圓形的畫布成為了埋藏風景的圓孔。小王子透過圓孔看見的不只是綿羊，而是牠們所身處的棲息地。人們看著的從來都不只是眼前的風景，而是與印象交疊的記憶。香港作家劉以鬯在《酒徒》裏寫下：「所有的記憶都是潮濕的。」香港的潮濕天氣讓物件都易於發霉，書頁亦會在無意間黏合在一起。一件物品由不同細節所組成，只要改動了其中一部分，它就會失去原來的結構。江玉儀的畫作運用了水墨、礦物顏料、塑膠彩、樹脂膠、絹本及塑膠板等的媒介，她在樹脂膠上繪畫了細節，而每一層之間的分隔，亦會讓本來清晰的景象逐漸模糊起來——記憶蛻變為一個與印象交織的蠶蛹。

小王子的箱子與三個圓孔

靠近於畫廊接待處的畫作《月迷津渡》，取材自宋代詞人秦觀的詞作《踏莎行·郴州旅舍》：「霧失樓台，月迷津渡，桃源望斷無尋處。可堪孤館閉春寒，杜鵑聲裏斜陽暮。」作者被貶官而移居到郴洲，內容所表達的是對於堪虞際遇的一份失望。江玉儀形容作品中的景色是被迷霧包圍的香港仔，而月亮則成為了「唯一讓人看清世界的光源」。她在創作過程中，並不是為了完整地詮釋詞句的意境，而是從中作出對應的聯想：「我所參考的並不是整首詞作，而是當中的意境可以讓我聯想起一個畫面。」小王子從來所專注的，並不是箱子或是圓孔本身——他看見的是自己心目中景象。江玉儀的畫作讓人們想要靠近去觀看當中的細節，她使用圓形畫布的原因是為了表達一種循環與輪轉的主題。歷史會否有著一個線性的終結，或只是如四季般輪迴？

《日出，日落》有別於其他圓形畫布的作品，它是一幅以長方形畫布來製作的雙聯畫。江玉儀剖述運用長方形畫布的原因：「感覺就像是對聯或是上下聯一般，黃昏與破曉既相似又不同。九龍對比香港島、日出對比日落：它們是一體的，但是又可以分開。」日出與日落的相遇都存在著一個時限，在結束以後就是一段被取替的過程。人們並不會分秒計算著時間的流逝，一切的行為都只是以空間存在。在盯看著時間的時候，我們才會察覺到時間是真的流失了。圓形與長方形畫布的運用，就像是小王子的圓孔和箱子之間的分別。長方形畫布代表了一個不變的箱子，雖然有著不同的景象繪畫在其中，但是觀賞者的視線是存在著一個特定的路徑。圓形畫布則是一個幻變的圓孔，在沒有起點與終結的情況下，當中的景象都一直在反覆變動。

在單輪車上的地理學家

小王子在第六個星球上遇到了一位不曾見過真正大自然的地理學家，他對小王子訴說：「一切書籍只記載重大事物，這些事物永遠不會過時。要一座山脈改變位置，或要一片汪洋自行枯涸，都是亙古難得一見的。我們所記載的，也就是這些永恆的事物。」甚麼是真正屬於永恆的？還是一切就如鋼索上的單輪車，只要失去平衡就會從高處墜落。在雲霧縈繞身體的瞬間，那是一種安穩或是恐懼的感覺？雲霧是羞怯而赤裸的，人們靜候它離散的一刻。

江玉儀個展《時間的顏色》

日期：即日至 2023 年 4 月 22 日

時間：10:00—18:30 （星期日及公眾假期休息）

地點：Contemporary by Angela Li 畫廊 香港上環荷李活道 248 號

查詢：https://www.cbal.com.hk/index.php?route=news/article&news_id=280

參考文獻

楊玉娘（譯）（2020）。《小王子》（原作者：Antoine de Saint-Exupéry） 。台北：布拉格文創社。（原作出版年：1943）

劉以鬯（2015）。《酒徒》。台北：行人出版社。







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