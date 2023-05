加入最愛專欄 收藏文章

醞釀在腦海中的思緒,守候著解脫的一刻。波蘭詩人辛波絲卡(Wisława Szymborska)曾在作品《一見鍾情》(Love at First Sight)中寫下:「畢竟每一個開端都只是續集,充滿情節的書本總是在半途被打開的。」(Every beginning is only a sequel, after all, and the book of events is always open halfway through.)王菀之延續自2021年開展的藝術項目「The Missing Something」,於上星期舉辦了與香港管弦樂團合作的音樂會《我不肯定咖啡要配甚麼:冰島、那個鋼琴,還是你的畫像?》,並在其中實現了編寫一首完整管弦樂作品的目標。

管弦樂的雛形

《會唱歌的畫布》為王菀之在兩年前於太古坊ArtisTree舉辦的多媒介藝術展覽,當中的音樂部分為此次音樂會中的管弦樂作品的雛形。之前的呈現方式可以透過混音來修補細節,然而音樂會則倚靠現場的管弦樂團來演奏,王菀之在本次的訪談中闡述兩者的分別:「《會唱歌的畫布》裏的管弦樂作品亦會在此次的音樂會上出現,在經過了兩年的時間,我已經修改了其中的很多東西。本來我以為是寫得好的部分,但是真正到管弦樂團演奏的時候,或許可以有更好的方法來處理——那時候我還沒有足夠的知識去改進這一份作品。」

流行歌曲與管弦樂作品的編寫方式並不一樣,在王菀之為樂手及指揮整理專屬樂譜的時候,她察覺到自己對於編寫管弦樂曲的知識上的不足,所以她嘗試請教曾在西九音樂節合作的作曲家崔展鴻:「雖然香港管弦樂團有負責整理樂譜的人員,但是我希望在交稿的一刻就已經是專業的,所以我就詢問了崔展鴻在這一方面的知識,湊巧他本來就是修讀這一個專業的。每當我完成一段樂章,我就會託付他把那一個部分轉譯,再討論當中所需要營造的情感。他是我在編寫管弦樂曲上的一位老師,我很感恩可以遇到他。」

夢幻的樂曲

音樂會上半部分的曲目為王菀之所編寫的管弦樂作品,下半場則由馮翰銘及崔展鴻改編她原來的流行歌曲。在場地設計上亦重現了早前在《會唱歌的畫布》中所運用的燈泡裝置部分,並配合投影播放動畫及錄像作品,以呈現多媒介的表現方式。在創作管弦樂曲的時候,王菀之亦偶爾有著氣餒的時候:「有時候我以三天的時間寫了自己認為好聽的五秒,但是每當我聆聽一些古典音樂作曲家的作品,如拉威爾(Maurice Ravel)、拉赫曼尼諾夫(Sergei Rachmaninoff)及史特拉汶斯基(Igor Stravinsky)等,就不會想要繼續寫了。我會驚訝於為甚麼當年沒有太多技術上的支援,只是純粹以樂器的特質來編寫,就可以達到其中的效果。我會質問自己為甚麼都想不通這一些的細節,所以在無形中會有壓力出現。」

在古典音樂上的啟蒙,王菀之主要取材自法國浪漫主義的佛瑞(Gabriel Fauré)及印象主義的德布西(Claude Debussy)與拉威爾的作品:「浪漫主義及印象主義的音樂就如莫奈(Claude Monet)的畫作般觸動我。莫札特和貝多芬是一級的作曲家,他們寫的東西都很聰明,但是我所偏愛的是帶有夢幻感覺的樂曲;就像是一些作品的結構是繁複的,聽起來卻是簡約的。」

小時候的木偶

然而第一次讓王菀之對音樂著迷的歌曲是美國樂隊木匠兄妹(Carpenters)的《雨天和星期一》(Rainy Days and Mondays):「小時候的我在電視上看到木匠兄妹的紀錄片,當我聽到主唱凱倫.卡本特(Karen Carpenter)的歌聲的時候,我拿著手上的玩偶盯看著表演一直在想:『為甚麼她的歌聲那麼悅耳的呢?』在父母下班回家以後,我以當時僅有的表達能力去形容那一首歌曲,湊巧家中亦早已有著他們的專輯。自此以後,我不斷反覆去聆聽他們的歌曲,彷彿沒有了主唱的歌聲就無法生存下去一般。那時候的我向天父祈求讓自己可以遇見她的鬼魂,就像是《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera)裏的魅影一般著迷了。」王菀之在長大了以後,除了留意香港的流行歌曲,亦喜歡在唱片行裏發掘不同的外國音樂,如多莉.艾莫絲(Tori Amos)及莫奇巴(Morcheeba)等的唱作人和樂隊。

詩與王菀之

此次音樂會的標題《我不肯定咖啡要配甚麼:冰島、那個鋼琴,還是你的畫像?》來自王菀之自己所撰寫的詩作,她平日會閱讀不同的書籍,如詩集、散文、雜誌及工具書等。除了詩人聶魯達(Pablo Neruda)和辛波絲卡的作品,她鍾愛詩作的原因主要是受到母親的影響:「我的母親馮志麗是一位女高音歌唱家,同時亦是一位充滿熱忱的詩人。她寫下了很多的詩作,在數年前推出了自己的詩集。適逢五月是母親節的月份,我希望可以正式找到一個途徑為母親的詩集進行宣傳和上架。」

王菀之以訪問場地的背景音樂,為一件事情的重要性作出比喻:「人們在聊天的時候都不會意識到背景音樂的存在,但是在把它關掉了以後,我們卻會感到詫異。」每一件看似微小的事情,其實亦有著深遠的影響。王菀之執著於細節的原因,只是因為對自己的創作誠實而已。

*王菀之將在5月18日至5月21日於西九文化區自由空間大盒舉辦《粉紅畫布──藝術展音樂會》。

港樂 x 王菀之:「我不肯定咖啡要配甚麼:冰島、那個鋼琴,還是你的畫像?」

日期:5月12日至5月13日

地點:香港大會堂音樂廳 香港中環愛丁堡廣場五號

查詢:https://www.hkphil.org/tc/concert/hk-phil-ivana-wong-the-missing-something-concert

參考文獻

Szymborska, W.(2015). Collected and Last Poems.(C. Cavanagh & S. Baranczak, Trans.)(1st ed.). Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

專訪日期:2023年4月27日







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多