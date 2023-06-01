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當數量成為了形容詞的時候，人群與雜物都只是一個大致的概念。人們為物件注入過多的情感，最終亦只會被整合為理性的分析。我們在思考應否要拋棄一件物品的時候，當中的首要條件就是它們本身的作用。藝術家所專注的是自己與物件之間的情感，敞開一種超於作用的可能性。策展人小東集合了五位香港藝術家劉菁兒、王嘉淳、劉家俊、李心怡及黃慧心，在九龍灣的藝術空間WURE AREA舉辦了一個以「堆積」為主題的展覽「物池」，探討人和物件在於情感上的連繫。

紗帷的片段

展覽的空間設計是以紗帷來進行劃分，置放在其後方的作品都看似是朦朧不清的回憶片段，而在燈光的裝置所映照下的光影，就如稍縱即逝的靈光。展覽入口的右方擺放了李心怡的《1516》及黃慧心的《星球上的坑紋》，兩者在裝置手法和紅黃色調上的呈現，打開了人們在於表達情感的方式上的對話。李心怡在作品中運用的物件是一個屬於親人遺物的鐵罐，在其中盛載著不同顏色的橡筋和自己寫下的文字短箋，從而思考物件被傳承的價值。黃慧心則以文件夾、亞加力膠片及LED燈來刻劃桌墊上的裂紋，重現物件在堆積時所留下的痕跡。

兩者之間存在著一種若即若離的感覺，鐵罐內的橡筋與膠片上的紋理，都存在著一種無所適從的曖昧感覺。鐵罐內所承載的或許還有橡筋以外的物品，膠片上的紋理或許只是燈光的投影。李心怡雖然在短箋上寫下了文字，但是它的摺疊方式和擺放的位置，都難以讓觀賞者閱讀。這一種親密的距離感就像是人與人之間的關係一般，欲言又止的感覺滲透在物件之中。

靈光與幻覺

猶太裔哲學家華特・班雅明在〈攝影小史〉中，曾形容「靈光」（aura）為：「靜歇在夏日正午，沿著地平線那方山的弧線，或順著投影在觀者身上的一截樹枝，直到『此時此刻』成為顯像的一部分——」本來帶有功能性的物品，並不存在著藝術價值。在藝術家運用物件來創作的時候，其中的製作過程就賦予了它們一種靈光。

醫生把黑白的感光底片放置在診症室內的燈箱上，病人同時從桌上拿了一顆收藏在鐵罐內的紅色糖果。患者盯看著透徹心靈的底片，口中的糖分滲透了甜蜜的幻覺。

物池

日期：即日至 2023 年 5 月 10 日

時間：12:00—19:00 （星期日、一休息）

地點：WURE AREA 香港九龍灣宏照道11號寶隆中心B座7樓707

查詢：https://www.instagram.com/stuffy.here/

參考文獻

許綺玲（譯）（1998）。《迎向靈光消逝的年代》（原作者：Walter Benjamin） 。臺北：臺灣攝影工作室。（原作出版年：1931）







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