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世上有一種燕子是無法著地的，牠們的腳爪纖幼無力，只要降落在地上就不能再次起飛，及後亦因而導致死亡。人們羨慕雀鳥可以在天際裏自由飛翔，然而天上的牠們或許也在祈求一種安穩的生活。我們覬覦遙不可及的東西，卻遺忘了自己早已擁有的一切。蔡健雅在剛過去的6月25日首次於紅磡體育館，舉辦久違了九年的個人演唱會「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」。她搭配全新編曲及現場樂隊以歷年來的歌曲，剖析一段在情緒上從黑暗走到光明的心靈之旅。

雀鳥與兩棲動物的無底洞

在演唱會的開首，漂染上湛藍與棕紅顏色頭髮的蔡健雅身穿白紫色漸變的長裙，乘坐著一個鳥形的機械裝置《宇宙青鳥號》演唱歌曲《Bluebirds》：「眼前的路／看似有點模糊／我看不清楚」裝置的翅膀在原地上下擺動著，卻從中表達了無法飛行的無奈，掀開了在面對情緒變化時的序幕。在處於低谷的階段，蔡健雅選擇了以《失語者》、《無底洞》、《墜落》及《遺書》等的歌曲，表達情緒上的迷惘與無奈，就如《無底洞》中所寫下的主歌剖分：「穿梭一段／又另一段／感情中／愛為何總填不滿又掏不空」

在情緒上的轉變，蔡健雅以雀鳥飛行作為比喻的《Bluebirds》，蛻變為同時生活在陸地及水中的兩棲動物。在她唱起《雙棲動物》的時候，舞台上出現了一個附有無限反射鏡的裝置，彷彿在鏡子裏映照著她的多重倒影，呼應著歌詞中所描寫的羈絆：「我被困在一個人的峽谷／多想要卻要不到你安撫」在一段感情開始的時候，雙方都看似擁有類近的習慣，然而在相處過後卻逐漸發現各自的本質其實並不一樣。即使其中一方選擇維繫感情，但是若對方並不願意付出，最後亦只會面臨曲終人散的結局。

大象的子宮

《Bluebirds》的鳥類象徵、《雙棲動物》的兩棲特性，來到了《被馴服的象》中的質問：「到底是誰把我心矇住／不想再糊塗」在經歷了悲傷以後，開始把自己的碎片重新組合起來。蔡健雅邀請了兩位和聲歌手在舞台上一起演唱的原因，或許就像是朋友和家人的陪伴，以越過當中的無力感。之後的歌曲如《思念是一種病》、《全部的所有》、《讓浪漫作主》及《BEAUTIFUL LOVE》代表了一段開始療癒的過程，其中的舞台效果亦逐漸明亮起來，以大自然和擁有絢爛色彩的片段作為背景，讓曾經低落的情緒得以緩解。

演唱會的主要歌單部分以歌曲《達爾文》作為結尾，其中在屏幕上所呈現的是多面的結晶圖案，猶如一個正在孕育新生命的子宮，而在歌詞中亦以旋轉門比喻著情緒的重複性：「人的一生／感情是旋轉門／轉到了最後真心的就不分」即使在生命中的事情看似只是不斷重複地發生，但是它們出現的先後次序，就已經可以讓事件都有著不一樣的結局——或許這就是活著的有趣之處。

感性的達爾文

英國生物學家查爾斯．達爾文（Charles Darwin）在一封於1831年寫給堂兄威廉．達爾文．霍斯（William Darwin Fox）的信件中，表達了自己對於航海的顧慮：「另一方面，不論是在於我的生命或是健康都會面臨頗大的風險；在長時間內離開很多自己所深愛的人，無疑是一種悲慟不已的感覺，需要以我所有的決心來克服它。」（On the other hand there is very considerable risk to one’s life and health, and the leaving for so very long a time so many people whom I dearly love, is oftentimes a feeling so painful that it requires all my resolution to overcome it.）人們從來都易於被情緒所牽動，只因為我們都是一個感性的人。感性賦給了我們感同身受的能力，然而可以看清一切事情的人，其實是在創傷中學會了沉穩和冷靜。同樣在《達爾文》的歌詞中，亦表達了對於悲傷的一種釋懷：「學會認真／學會忠誠／適者才能生存／懂得永恆／得要我們／進化成更好的人」當一切都看似雲淡風輕的時候，這樣才會把本來糾結的情緒看得透徹。懂得在無數的選項中作出決定，才是人類擁有理智的原因。

蔡健雅香港演唱會2023：「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」

日期：6月25日

地點：香港體育館 香港九龍紅磡暢運道9號

參考文獻

Darwin, C. (2010). The Life and Letters of Charles Darwin. (F. Darwin, Ed.) (1st ed., Vol. 1). Cambridge: Cambridge University Press.







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