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陶藝工作室「Cupclay」的主理人程傑嫻（Kit）於西營盤花店「To live and living well」舉辦了首次個人陶瓷展覽「Nameowste」，以一系列配合瑜伽動作的貓型陶偶，展現自身在日常中的一種悠然的處世態度。Kit以貓的日文漢字「猫猫」為自己創造的陶偶命名，其中的靈感來源是把她自己一直在修練的瑜伽和陶藝結合在一起：「剛柔並重的瑜伽是為了讓自己在做陶瓷的時候，可以有足夠體力長久做下去——最初『瑜伽猫猫』的雛形就是把兩者糅合。最基本的如『Namaste』姿態的陶偶首先出現，所以在這一個展覽中就挑戰一下它還可以做著甚麼姿勢。」

與陶藝結緣

在此次展覽中，Kit選用了於瑜伽課堂前後都會做著的問候動作「Namaste」作為主題，因為她的第一隻「猫猫」陶偶「Nameowste」也是受到這一個基本動作所啟發的，就像是一個回歸原點的里程碑。在大學修讀產品設計的Kit，初次接觸到陶藝的機緣是一個跟菜園村合作的項目：「我們被分派了以菜園村的泥土來製作一系列的餐具，從掘泥到捏製餐具成品，其中漫長的過程讓我印象深刻。產品設計裏的一個要點，就是需要考慮以甚麼物料製作才是最為合適的。平常接觸到的都是膠製或是木製物料，然後第一次接觸到陶藝，發現其中存在著很多可能性。直到現在，我還覺得有著很多東西需要學習、跟隨著自己的路徑去學習新的東西。」她從事了大約十年的陶藝工作，其中的七成時間都是處於一個迷惘的階段，彷彿一直找不到屬於自己的風格。

貓之瑜伽

一次參與陶器市集的契機，成為了Kit在創作歷程上的轉捩點：「直到有了自己的工作室，選物店『foreforehead』在一個市集中，邀請了十多位的陶藝家參與，那時候我才開始去思考自己應該要擺賣甚麼產品。店內主要是擺賣一些比較有趣的擺設，所以就給了我一個念頭——想著可不可以做一些不太帶有功能性的東西。」第一隻被創造出來的就是「Namaste」姿態的「猫猫」，因為那是在瑜伽裏的基本動作：「實現了出來以後就很滿足，然後就有了許多延伸的想法。最初是一種試驗的性質，為著只是讓自己開心、賣不出去也可以讓自己開心，然後反應是超乎意料之外的，就好像是得到了一份成績表。當人們談論起『瑜伽猫猫』就會想起我的作品，大概是在自己的專長上的一種認可。」

手掌與身體

Kit所製作的陶偶大多都是手掌大小的，而在這一次展覽中，她嘗試給予自己一個新的挑戰，製作一些比較大型的雕塑作品：「主要想要嘗試不同的技法，倒模的方式有著不同的技巧，不同的泥土亦有著不同的特性。第一次製作大型的『猫猫』是極具挑戰性的，雖然會看網上影片來參考他們的做法，實際上做起來卻是很不一樣的，同時也會感受到體力的消耗，但是也很享受當中的過程。小型的易於掌握，大型的則需要全身的力氣，這一次做的作品是勉強合格的。在下一次展覽我會想繼續挑戰大型雕塑作品，想著如果『猫猫』不做瑜伽的時候，還可以做著甚麼呢？一直在反思怎樣透過陶藝來表達自己的想法。」

「貓是不需要有特別關注、很自得其樂的一種動物。貓有著自己的一種處世模式，牠會讓你知道怎樣才是最舒適的。從中慢慢地找到一個相處的方式——牠們是獨立的個體。」練習了約兩年瑜伽和一直有飼養小貓的Kit，或許就是「瑜伽猫猫」的化身。法國作家妙莉葉．芭貝里（Muriel Barbery）在《刺蝟的優雅》（L'Élégance du hérisson）中寫下：「我像關在籠裏的猛獸一樣不斷地在廚房裏打轉，我斥責對我不理不睬的小貓，吃下第二片奶油果醬麵包，在房間裏走來走去，收拾一些根本沒必要收拾的東西，然後準備吃我的第三片麵包。」或許從來就沒有任何事情是需要著急的，想做的就去做是活得悠然自在的要義。當人們可以開始學習當一隻貓的時候，我們大概就會遺忘了躊躇的感覺。

Cupclay個展：「Nameowste」

日期：即日至 2023 年 9 月 17 日

時間：12:30—19:00 （星期三至日）

地點：To live and living well 香港西營盤爹核里2號

查詢：https://www.instagram.com/cupclay

參考文獻

陳春琴（譯）（2020）。《刺蝟的優雅》（頁353-354）（原作者：Muriel Barbery）。台北：商周出版。（原作出版年：2006）







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