加入最愛專欄 收藏文章

愛情是否都需要經歷一段等待和試煉的過程？彷彿沒有經過追求的階段，人們就不會感受到對方的愛意。若是雙方都存在著好感，還有甚麼是需要考量的？或許我們都擁有虐待的心態，喜歡看著別人受盡各種折磨。愛情是否都需要經過一段躊躇的時刻？也許我們都幻想著簡單直接的時光，不去作出猜疑和犧牲——共渡每一個美好與失落的時刻。香港藝術家劉杭霖在Touch Gallery舉辦個人展覽「無以名狀 Vol. III — 歐律狄刻的謐息」，以希臘神話中的歐律狄刻（Eurydice）與奧菲斯（Orpheus）的愛情故事為主題，創作一系列糅合了象徵符號的美柔汀版畫。

音樂家奧菲斯的妻子歐律狄刻因為被毒蛇攻擊而身亡。為了拯救自己的妻子，奧菲斯以蜂蜜蛋糕作餌引開守護冥界的地獄犬克爾柏洛斯（Cerberus），然而卻因對於愛人的思念而犯下了回首的禁忌，無法把歐律狄刻帶回人間。奧菲斯於山中被醺醉的女人所殺，在冥界與自己的妻子重聚。展覽空間劃分為五個區域，其中似是在代表著冥界的五道河，分別有著隔離、憤怒、討價還價、沮喪和接受的象徵。藝術家選用了帶有金色鏤刻圖案的畫框、不同款式的酒杯和絨布，以呼應作品中的神話主題。靠近窗邊的中間位置湊巧為一個擁有弧線形狀的聖壇象徵，其中的作品如：《Winsome αβ》、《Winsome βα》及《A piece of cake is a lie : { Fruit ε I = Fruit ο II } 》，則綴以緋紅色的外框，來襯托此空間所營造的神聖氛圍。窗外的風景同時亦讓觀賞者聯想起天堂，似是代表著歐律狄刻與奧菲斯在生前所共渡的酣賞時光。

詩人席慕容在散文〈謎題〉中寫道：「在轉角處的那些百合，也許就是因為它們的將開而未開，才能永遠把秀麗的形象留在我們心裡，在回頭的時候，才能讓過去的生命帶著一些如謎般的光采吧。生命本來就是一個無法解答的謎題。我和我幼小孩子的心情，其實並沒有兩樣。我不能說生命不甜，我不能說生命不美，但是就是因為它的甜蜜和美麗，才使我心中充滿了憂傷，而也就是因為心中充滿了憂傷，才使我更加珍惜起眼前一切的甜蜜和美麗來。」每一個人都希望愛情是可以存在著邏輯的，然而若所有情感都是非黑即白的話，或許這樣就不是愛情了——那只是一場對等的交易。

感情上的一清二楚等同情感上的不明不白，決斷的答案只是為著解決當下的煩惱。就如劉杭霖在畫作中所營造漆黑而曖昧的場景，讓本來顯然的物件紋理都撫平，大概這一種的處理就是屬於愛情的隱晦本質。人們會永恆地為了愛情而苦惱，因為它是一瓶在寒夜裏感化著靈魂的酒。

劉杭霖個展「無以名狀 Vol. III — 歐律狄刻的謐息」

日期：即日至 2023 年 12 月 2 日

時間：11:00—19:00（週一及週日休息）

地點：Touch Gallery 香港中環荷李活道10 號大館3座2樓202室

展覽查詢按此。











etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱