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當一對情侶相處久了，就會把對方的付出當作是理所當然，忘記了要作出感謝。看似是簡單的驚喜，其實是對方在背後付出了很多，才讓事情在表面上顯得容易。人們在光線消失時，才察覺到暖爐和熱水爐的存在。由謝君豪、王菀之及梁仲恆主演、司徒慧焯執導的舞台劇《天色》，改編自英國劇作家David Hare的1995年作品《Skylight》，並由王菀之進行劇本翻譯及監製。

情感與邏輯

由王菀之飾演的教師Kyra在回家的時候把家中的燈都打開了，並蹲坐於床頭櫃前，開啟了在一疊作業旁的細小暖爐。由謝君豪飾演的餐廳東主Tom到達了Kyra的家以後，他反覆怨懟著室內的冰冷氣溫，並嘲諷著那一個暖爐的作用，其中的意象暗示了二人之間的不對等關係。作業與暖爐的關係就如Tom和Kyra之間那種仿似易燃的相處。Tom就如作業般，都是公式化而充滿著邏輯的，Kyra則是飾演著暖爐的身分，為Tom的家庭默默地付出。即使她無法為整個空間提供溫暖，但仍然願意以自己的方式去愛她所在乎的人。

在Tom和Kyra爭執的一幕中，Kyra回想起從前為Tom寫信的時光：「我到而家依然記得我係咁寫：『你永遠不會知道，你令我有多快樂。從此以後，我愛任何人都不會像愛你那麼深。』⋯⋯你話我無付出，我嘅付出喺哂啲信到，我付出咗我全個心。『光是想著你，我已被溫暖和善意充滿了。多希望一切可以繼續下去。』」Kyra的剖白透露了她與Tom之間的隔閡，因為大家所在意的事情並不一樣。Tom已經習慣了Kyra的付出，他只是著眼於表面的和平。

熱水爐和暖爐

Kyra在後半段的故事把房間裏的燈都關掉，舞台還仍然留有屬於熱水爐上的微弱紅燈，這一個細節不曾在角色的對話中提及。Kyra在浴室洗澡的時候，其實是需要使用熱水的，但是我們卻不會去留意熱水的來源，只是把熱水爐當作是理所當然的存在。舞台上的熱水爐和逐漸降溫的暖爐，仿如代表了Kyra最後的決定——她不再願意延續這一段危險的關係。

Kyra還仍然深愛著Tom，只是她的心態就像是那一個暖爐一般，明瞭到自己是一個個體，不再依賴著別人而存在。臺灣唱作歌手魏如萱在歌曲《陪著你》中寫下：「做自己的太陽／你就能當別人的光」沒有人可以給予所有人溫暖。在裝備了自己以後，才可以照顧身邊的人；就如熱水爐和暖爐一般，溫暖是逐漸滲透的。

《天色》

日期：即日至1月7日

地點：廖湯慧靄戲劇院 香港演藝學院 香港灣仔告士打道一號

查詢：https://www.hkapa.edu/tch/event/skylight







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