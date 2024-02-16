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當一個遊戲再也沒有指定任務，人們還願意逗留在虛擬世界嗎？我們著迷於遊戲的原因是為了一個可以預計的結局；一切只要跟隨著系統的安排，就會得到相對的收穫。愈是背離現實的遊戲，愈讓人們更為投入虛擬的情景中。近期，虛擬實境及擴增實境上的發展，引起了社交生活逐漸被科技所取代的議題，但只要嬰孩在出生一刻仍被人抱著，我們也就能分辨出屬於人類或是機器的溫暖。

動畫《新世紀福音戰士》的主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉開首寫著：「如像殘酷的天使一樣／少年啊／變成神話吧」神話存在的意義是用以確立現實與虛構之間的距離。一個故事的有趣之處是因為人們並不是身在其中，我們總是在說：「如果我可以變成那一個角色就好了。」其中在「成為」的過程之中，早已分隔著角色與自己之間的距離。

沒有遊戲的世界

香港藝術家陶啟安於香港視覺藝術中心舉辦個人展覽「次元文明考古計劃：超時空神殿」，以一系列倒模製作的陶瓷作品，配合擴增實境的應用，讓展覽空間重塑為一座集結動漫、特攝和電影文化的歷史遺跡。然而若是在沒有應用程式的指引下，並把遊戲的元素摒除，觀賞者又可以得到怎樣的體驗？

展覽一樓的中央空間塑造為一個祭台的形象，其中放置了刻畫上似是外星圖騰的長方形石柱，就如《2001太空漫遊》開首一幕中的獨石柱，觀賞者彷彿成為了電影中的猿人，即將創造屬於自己的文明。二樓範圍則囤積了取材自不同電影及動漫文化的陶瓷作品，如遊戲裝備一般培育著在梯級之間的一顆逐漸長出耳朵的蛋，而在最後蛻變為於一樓石柱上所繪畫的機械人模樣。

塵歸土

在三樓走廊的牆身貼上了如像山洞壁畫般的動漫人物貼紙，訴說著在這一個虛構世界裏的歷史事件，引領觀賞者來到由無數眼睛形狀組成的正方形瓷磚，位於中央的圓柱上方亦附上了三個不同配色的《新世紀福音戰士》初號機頭部的倒模作品，牽引著人們以膜拜的姿態來接受審判。在轉角位置的液晶顯示器播放著一系列交疊與重組的科幻錄像，猶如曼陀羅和生命之花的形象。於最後的裝置作品中，藝術家以白色石頭堆砌出一個似是粒子飄浮在其中的圓形圖案-——文明回歸到原始的狀態。

殘酷的自由

沒有結局的遊戲是痛苦而殘酷的。人生有著一個終結，但是這一個結局並不是人們想要擁有的。有一些人想像著死後的世界、其他人則相信著死亡就只是死亡，我們都曾經想像著可以變成神話，因為故事中的人物是不會改變的。當人成為了神以後，他們也就不再活著。在這一個不完整的觀展體驗中，特意摒棄了藝術家所預設的指引，反而呈現了在現實生活中的虛無。沒有經過故事的粉飾，一切的經驗都是無意義的——或許就這是我們一直在追求的自由。

陶啟安個展「次元文明考古計劃：超時空神殿」

日期：即日至2024年2月26日

時間：周一、三至日（上午 10 時至晚上 9 時）

地點：香港視覺藝術中心一樓至三樓 香港中區堅尼地道 7A

詳情：https://www.apo.hk/tc/web/apo/va_dimensional_civilisation_archaeology_thid.html

製作團隊：文澤康、吳景隆、王心蕊、Roman LYSENKO、Jussi Pekka HOLOPAINEN博士、呂昭霖、劉嘉昌、許俊龍、劉曜瑋、姚冠豪、文凱兒、劉莉、羅縉壕、方嘉盈、李曼瑜、陳俊軒、梁思敏及GAZE







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