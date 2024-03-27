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本年的Art Central藝術展會回歸中環海濱，帶來了95間本地及海外藝廊。除了主展區、個人展覽及多元展覽，同時亦設置「Neo」展區為首次參展的藝廊增加曝光率。其中的「異體：雕塑及裝置項目」展區，主要展示大型藝術作品，以在熟悉的場地裏，帶來豐富的視覺效果。展會將會自本星期四（3月28日）開放給大眾欣賞，以下首先為各藝術愛好者介紹展會中三個不可錯過的藝廊（排名不分先後）：

Odds and Ends | 展區：A04

Odds and Ends畫廊在本年的展會中，帶來藝術家Ewelina Skowrońska、Lili Lee、Marianne Dami Kim及Sammi Mak的作品。她們在作品中呈現的主題都是有關於女性特質及神話在現今社會上的意義和詮釋，透過繪畫抽象線條和色塊，重組與內化自身的生活經驗和情感。

SEEFOOD ROOM | 展區：C17

SEEFOOD ROOM畫廊在此次展會帶來藝術家朱麗晴（Liane Chu）的個人展覽「Cosmic Nomad」，以油彩作為創作媒介，在畫作實現一段治癒與解放的自我探索旅程。嶙峋的筆觸搭配高對比度的色彩，呈現著異常與正常之間的角力。帶有速度感的線條，呼應著瞬息萬變的社會環境。

Soluna Fine Art | 展區：B5

Soluna Fine Art畫廊除了主要展出一系列海外及韓國藝術家（Raffaele Cioffi、Kim Keun-Tai、Oh Se-Yeol、Kim Duck-Yong、Kim Young-Hun、Park Yoon-Kyung、Kim Joon-Yong、Jon Poblador），此次亦帶來香港藝術家吳芮慇（Rosalyn Ng）全新的塑膠彩及墨水布本作品「days we sleep in the garden」，以湛藍色為主調的線條交織於麻布的纖維上，引領觀賞者穿梭於荊棘裏的平靜之地。

Art Central 2024

地點：香港中環海濱 龍和道9號

日期：

2024年3月28日（星期四），下午十二時至下午五時

2024年3月28日（星期四 Night Central 時段），下午五時至晚上九時

2024年3月29日（星期五），下午十二時至下午六時

2024年3月30日（星期六），上午十一時至晚上七時

2024年3月31日（星期日），上午十一時至下午五時







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