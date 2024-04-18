電影《青春18×2 通往有你的旅程》：彷彿親密總伴隨著分離，而人總為未知而顧慮

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牽了手以後就再也無法握手，在道別的時候亦只會點頭。尷尬與後悔之間，人們應該如何作出選擇？小孩總在訴說自己的要求，大人卻無法直接說出「我想要」—— 後悔與懦弱都是一種藕斷絲連的關係。或許我們並不是真的想要得到甚麼，只是需要經歷嘗試的過程。成人逐漸遺忘衝動的感覺；滿口道理的人因為自己的懦弱，而強迫自己消滅浪漫的想法。在我們乏味的人生裏，蹉跎只會讓自己徘徊在沒有味蕾的舌頭上。嬰兒在出生的一刻被剪斷了臍帶以後，才第一次看見自己的母親——彷彿親密總是伴隨著分離的感覺。人們為未知而顧慮，卻忘記了為顧慮而顧慮。

在電影《青春18×2 通往有你的旅程》的回憶片段中，主角Jimmy（許光漢飾）為了安慰曖昧對象Ami （清原果耶飾）而把自己的右手移往她的左手上說著：「沒事的。」Ami並沒有作出回應，只是在經過了一陣沉默以後，才讓自己的右手蓋在他的左手上答道：「謝謝你。」在Jimmy感到愕然的瞬間，Ami卻把他的手退回去，然後轉身離開。兩者都沒有為自己的行為作出解釋，然而在其中都可以感受到雙方埋藏著的情感。

「旅行的目的並不是為著改變，很多時候是為了重新檢視自己走過的路。」松本居酒屋老闆劉大哥（張孝全飾）和Ami在故事中反覆提及旅行對於他們的意義。台灣獨立樂團deca joins在〈多完美的一天〉的歌詞中寫下：「前方的路上有影子陪著我／這裏的春天快得像陣風／昨天沒有醉／風也不太喝酒」人們在旅行中看見的事物，都與自己的記憶有著連繫——我們從來都沒有辦法「看山是山，看水是水」。

我們從一個人的行為，已經可以看出對方是否愛你。愛一個人是沒有原因的；如果一個人可以直接說出為甚麼會愛上你的原因，大概那一個人也不怎麼愛你。如果明天就要死了，為甚麼我們還不敢去愛？人總是魯莽的，這才是我們的正常狀態。如果在努力了以後，沒有得到相等的回應，我們也應該知道需要放下了。曾經真切地愛過也就足夠了，執著是沒有結果的。







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